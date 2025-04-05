Eyüpspor, Süper Lig'de çıkış arıyor

Son 9 resmi maçında 1 galibiyet alan Ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Hatayspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor, Süper Lig'de çıkış arıyor
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05 Nisan 2025 16:17
Son güncelleme 05 Nisan 2025 16:45
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında pazar günü Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Mersin Stadı'ndaki maç, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Murat Temel ve Abdullah Uğur Sarı yapacak.

Ligde çıktığı 28 müsabakada 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan ikas Eyüpspor, topladığı 44 puanla beşinci sırada.

Eyüpspor, ligin ilk yarısında konuk ettiği rakibini 2-0 yenmişti.

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