Fenerbahçe sil baştan

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşacak. Pazar günü oynanacak mücadele öncesi takımların nasıl 11 ile sahaya çıkacağı merakla bekleniyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Trabzonspor maçı öncesi kadroda köklü bir değişiklik yapması bekleniyor.
Galatasaray derbisinde oynanan futboldan hiç memnun olmayan Portekizli teknik adamın, ilk 11'de en az 4 farklı oyuncuyla başlaması muhtemel.
AMRABAT KULÜBEYE
Galatasaray derbisindeki performansı ile ilk olarak Amrabat'ın üstünü çizen Mourinho'nun Trabzonspor maçında orta saha tandemini Fred-Szymanski ile kurgulaması bekleniyor.
ÖZLENEN İKİLİ
En-Nesyri'nin Taliscalı düzende etkinliğinin oldukça düştüğünü gözlemleyen Mourinho, En-Nesyri-Dzeko ikilisini bir daha bozmayı düşünmüyor. Talisca'nın verilen şansları iyi değerlendiremediğini düşünen Portekizli teknik adamın maça Tadic ile başlaması muhtemel.
LIVA KALEYE
İrfan Can Eğribayat yerine de Livakovic'in kaleye geçme ihtimali, Trabzonspor maçı özelinde yüksek olarak görülüyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Trabzonspor maçı öncesi kadroda köklü bir değişiklik yapması bekleniyor.
Galatasaray derbisinde oynanan futboldan hiç memnun olmayan Portekizli teknik adamın, ilk 11'de en az 4 farklı oyuncuyla başlaması muhtemel.
AMRABAT KULÜBEYE
Galatasaray derbisindeki performansı ile ilk olarak Amrabat'ın üstünü çizen Mourinho'nun Trabzonspor maçında orta saha tandemini Fred-Szymanski ile kurgulaması bekleniyor.
ÖZLENEN İKİLİ
En-Nesyri'nin Taliscalı düzende etkinliğinin oldukça düştüğünü gözlemleyen Mourinho, En-Nesyri-Dzeko ikilisini bir daha bozmayı düşünmüyor. Talisca'nın verilen şansları iyi değerlendiremediğini düşünen Portekizli teknik adamın maça Tadic ile başlaması muhtemel.
LIVA KALEYE
İrfan Can Eğribayat yerine de Livakovic'in kaleye geçme ihtimali, Trabzonspor maçı özelinde yüksek olarak görülüyor.