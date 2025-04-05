Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde evinde Göztepe'ye yenilerek kupaya veda etmesi sonrası eleştiri okları Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'e çevrilmişti. Ancak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın tecrübeli hocayla maç sonrasında bir toplantı yaptığı ve Norveçli hocaya destek verdiği öğrenildi.
"SENİNLE PLANLARIMIZ ÖNÜMÜZDEKİ SENE"
Adalı'nın "Kupayı tek hedef olarak belirlemiştik. Elendiğimiz için üzüldük ancak senin arkandayız. Eleştirilere kulak asma. Biz zaten seninle önümüzdeki sezon için planlar yapıyoruz" dediği ifade edildi.
"TEK HEDEFİMİZ LİG ÜÇÜNCÜLÜĞÜ"
Adalı'nın, "Şimdiki tek hedefimiz lig üçüncülüğü. Kadromuz bunu başaracak güçte. Bu sezonu istediğimiz yerde bitirip önümüzdeki sezon takviyelerle birlikte şampiyonluğa oynayacağız" dediği öğrenildi.
Beşiktaş yönetiminden Solskjaer'e tam destek
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Göztepe yenilgisi sonrası Solskjaer ile toplantı yaptığı ve "Kupadan elenmemize üzüldük ama biz seninle önümüzdeki sezon için planlar yapıyoruz. Sana güvenimiz tam" dediği öğrenildi.
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde evinde Göztepe'ye yenilerek kupaya veda etmesi sonrası eleştiri okları Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'e çevrilmişti. Ancak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın tecrübeli hocayla maç sonrasında bir toplantı yaptığı ve Norveçli hocaya destek verdiği öğrenildi.
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