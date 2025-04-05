Beşiktaş yönetiminden Solskjaer'e tam destek

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Göztepe yenilgisi sonrası Solskjaer ile toplantı yaptığı ve "Kupadan elenmemize üzüldük ama biz seninle önümüzdeki sezon için planlar yapıyoruz. Sana güvenimiz tam" dediği öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş yönetiminden Solskjaer'e tam destek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2025 13:30

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde evinde Göztepe'ye yenilerek kupaya veda etmesi sonrası eleştiri okları Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'e çevrilmişti. Ancak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın tecrübeli hocayla maç sonrasında bir toplantı yaptığı ve Norveçli hocaya destek verdiği öğrenildi.

"SENİNLE PLANLARIMIZ ÖNÜMÜZDEKİ SENE"

Adalı'nın "Kupayı tek hedef olarak belirlemiştik. Elendiğimiz için üzüldük ancak senin arkandayız. Eleştirilere kulak asma. Biz zaten seninle önümüzdeki sezon için planlar yapıyoruz" dediği ifade edildi.

"TEK HEDEFİMİZ LİG ÜÇÜNCÜLÜĞÜ"

Adalı'nın, "Şimdiki tek hedefimiz lig üçüncülüğü. Kadromuz bunu başaracak güçte. Bu sezonu istediğimiz yerde bitirip önümüzdeki sezon takviyelerle birlikte şampiyonluğa oynayacağız" dediği öğrenildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery