Okan Buruk, tarihin eşiğinde

Galatasaray'da 3. şampiyonluğuna koşan Okan Buruk, efsanelerin izinde. 140 karşılaşmanın 102'sini kazanan deneyimli teknik adam, 2 maç daha alırsa Brian Birch'ü (103) geride bırakarak en çok galibiyet alan 4 hoca arasına adını yazdıracak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, tarihin eşiğinde
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05 Nisan 2025 11:20
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kadıköy'deki 4. derbisinde 3. zaferini Ziraat Türkiye Kupası'nda elde etti.

Üçüncü şampiyonluğa koştuğu sarı-kırmızılı takımla puan (102) ve seri galibiyet (17) rekoru kıran deneyimli çalıştırıcı, iki maç daha kazanması halinde tarihe geçecek.

Galatasaray'da en çok galibiyet kazanan teknik direktörler sıralamasında Fatih Terim 332 ile zirvede bulunuyor. İmparator'u; Gündüz Kılıç (218) takip ederken Mustafa Denizli (119) üçüncü, Brian Birch (103) ise dördüncü sırada yer alıyor.

ARTIK GÜN SAYIYOR

140 karşılaşmanın 102'sini kazanma karnesine sahip olan Okan Buruk, efsanelerin olduğu ilk 4'e girmek için artık gün sayıyor. 51 yaşındaki çalıştırıcının, Galatasaray kariyerinde ligde 83, kupada 9, Avrupa'da 10 galibiyet yazıyor.  

 
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