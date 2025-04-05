İlhan Palut: 'Başımız belada'

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, daha iyi olmaları ve puanlar kazanmaları gerektiğini, bunun için de mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir maç oynadıklarını belirtti.Son üç haftada iki mağlubiyet yaşadıklarını ifade eden Palut,dedi.Palut, maçta istedikleri kadar önde baskı yapamadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: