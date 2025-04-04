Ruben Amorim: 'Bunu söyleyemem, çılgın değilim'

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, takımın gelecek sezon planlaması hakkında açıklamalarda bulundu.



United'ın gelecek sezon Premier Lig'i kazanamayacağını düşünen Portekizli teknik adam, "Çok şey yapıyoruz, yeni standartlar belirliyoruz, bazen oyuncuları bu standartlara uyacak şekilde değiştiriyoruz. Tüm bunları bir yılda başarmanın zor olduğunu anlıyorum. Gelecek sezon şampiyon olacağımızı söylemiyorum, çılgın değilim." dedi.



Gelecek sezon hakkında konuşmaya devam eden Amorim, "Gelecek sezon çok daha iyi olabilmek için zor bir süreçten geçiyoruz. Yapacak çok işimiz var ama aynı zamanda acelemiz de var. Rekabetçi bir takım olmak için uzun yıllara ihtiyacımız olduğunu düşünmek istemiyorum. Ben o tarz bir teknik direktör değilim.



"BİR YA DA İKİ BÜYÜK OYUNCU TRANSFERİ"



Sadece Manchester City değil, diğer takımlar da bizim henüz ulaşmamız gereken bir seviyede ve gelecek sezon şüphesiz daha da gelişecekler. Ben sadece kendi güçlü yanlarımıza odaklanmak ve kulübün imkanlarını kullanarak bir veya iki büyük oyuncu transfer etmek istiyorum. Ancak büyük oyuncunun tanımı benim için ve siz gazeteciler için farklı olabilir." şeklinde konuştu.



Manchester United, Premier League'de 13. sırada yer alıyor ve lider Liverpool'un 36 puan gerisinde bulunuyor.