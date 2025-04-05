Barış Alper Yılmaz'ın dikkat çeken rakamı!

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, rakipleriyle girdiği ikili mücadelelerin 30'unu kazanarak bu alanda zirveye çıktı.
Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız oyuncusunu, 27 defa rakiplerini alt etmeyi başaran Kayserispor'dan Miguel Cardoso izledi.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıkan Barış Alper, 11 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız oyuncusunu, 27 defa rakiplerini alt etmeyi başaran Kayserispor'dan Miguel Cardoso izledi.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıkan Barış Alper, 11 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.