Barış Alper Yılmaz'ın dikkat çeken rakamı!

Barış Alper Yılmaz, mart ayında en fazla yerde ikili mücadele kazanan kanat oyuncusu oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Barış Alper Yılmaz'ın dikkat çeken rakamı!
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05 Nisan 2025 12:38
Son güncelleme 05 Nisan 2025 12:39
Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, rakipleriyle girdiği ikili mücadelelerin 30'unu kazanarak bu alanda zirveye çıktı.

Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız oyuncusunu, 27 defa rakiplerini alt etmeyi başaran Kayserispor'dan Miguel Cardoso izledi.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıkan Barış Alper, 11 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 
 


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