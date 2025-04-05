Mourinho talimat verdi, Balkan golcü yeniden gündeme geldi!

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de gelecek sezon için harekete geçildi. Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Sarı-Lacivertliler, gelecek sezon Aleksandar Mitrovic için hamle yapacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mourinho talimat verdi, Balkan golcü yeniden gündeme geldi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2025 10:28
Yeni sezon için 39 yaşındaki Edin Dzeko'nun yerine golcü arayan Fenerbahçe'nin listesinde birçok isim yer alırken Aleksandar Mitrovic öncelikli aday konumunda.

Gelecek sezonun transfer planlamasını yapan Jose Mourinho, golcü olarak Mitrovic'i takımda görmek istediğini yönetime bildirdi.

Sarı-lacivertli yönetim, daha önce de gündeme gelen Al Hilal'in 30 yaşındaki yıldızı için çalışmalarına yeniden hız verdi.

PERFORMANSI

Bu sezon Al Hilal formasıyla 26 maçta 21 gol atıp 3 asist yapan Mitrovic'in piyasa değeri yaklaşık 25 milyon Euro.

Sırp futbolcunun sözleşmesi 2026'da sona eriyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery