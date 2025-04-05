Yeni sezon için 39 yaşındaki Edin Dzeko'nun yerine golcü arayan Fenerbahçe'nin listesinde birçok isim yer alırken Aleksandar Mitrovic öncelikli aday konumunda.
Gelecek sezonun transfer planlamasını yapan Jose Mourinho, golcü olarak Mitrovic'i takımda görmek istediğini yönetime bildirdi.
Sarı-lacivertli yönetim, daha önce de gündeme gelen Al Hilal'in 30 yaşındaki yıldızı için çalışmalarına yeniden hız verdi.
PERFORMANSI
Bu sezon Al Hilal formasıyla 26 maçta 21 gol atıp 3 asist yapan Mitrovic'in piyasa değeri yaklaşık 25 milyon Euro.
Sırp futbolcunun sözleşmesi 2026'da sona eriyor.
Gelecek sezonun transfer planlamasını yapan Jose Mourinho, golcü olarak Mitrovic'i takımda görmek istediğini yönetime bildirdi.
Sarı-lacivertli yönetim, daha önce de gündeme gelen Al Hilal'in 30 yaşındaki yıldızı için çalışmalarına yeniden hız verdi.
PERFORMANSI
Bu sezon Al Hilal formasıyla 26 maçta 21 gol atıp 3 asist yapan Mitrovic'in piyasa değeri yaklaşık 25 milyon Euro.
Sırp futbolcunun sözleşmesi 2026'da sona eriyor.