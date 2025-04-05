Okan Buruk, aradığını Kaan Ayhan'da buldu!

Elias Jelert ve Przemyslaw Frankowski'ye yaptığı yatırımın karşılığını alamayan Okan Buruk, aradığını milli futbolcu Kaan Ayhan'da buldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, aradığını Kaan Ayhan'da buldu!
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05 Nisan 2025 12:53
Sacha Boey'i 30 milyon euroya satan Galatasaray, önce Elias Jelert'i, sonra Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna kattı.

İki yabancı sağ beke 17 milyon Euro bonservis veren sarı-kırmızılılar, Jelert'te hayal kırıklığı yaşarken Frankowski'den henüz beklediği katkıyı alamadı. Okan Buruk çareyi, Kaan Ayhan'da buldu.

Kupadaki Fenerbahçe derbisinde sağ bekte görev yapan 30 yaşındaki milli futbolcu, performansıyla sınıfı geçti. Savunmada hatasız oynarken, hücumda önündeki Yunus Akgün'ü de isabetli paslarıyla rahatlattı.

SAMSUN'DA İLK 11'DE

Buruk, sağ bekte Kaan Ayhan'la devam etme kararı aldı. Frankowski'den formayı kapan Kaan, ligdeki Samsun deplasmanında da ilk 11'de olacak. 

 
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