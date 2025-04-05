Sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse'a kiralanan Miha Zajc, yeni sezonda Toulouse kadrosunda düşünülmüyor.
Fransa'da istenileni veremeyen Sloven oyuncu, sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek.
PERFORMANSI
Toulouse ise 20 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 445 dakika süre alabildi ve skor katkısı üretemedi.
1 YIL DAHA KONTRATI VAR
Fenerbahçe, 2023 yaz transfer döneminde Miha Zajc'ın kontratını üç sene daha uzatmıştı.
Fransa'da istenileni veremeyen Sloven oyuncu, sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek.
PERFORMANSI
Toulouse ise 20 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 445 dakika süre alabildi ve skor katkısı üretemedi.
1 YIL DAHA KONTRATI VAR
Fenerbahçe, 2023 yaz transfer döneminde Miha Zajc'ın kontratını üç sene daha uzatmıştı.