Zajc Fenerbahçe'ye dönüyor!

Sezon başında Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı kiralayan Toulouse, Sloven oyuncuyu yeni sezonda takımda düşünmüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Zajc Fenerbahçe'ye dönüyor!
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05 Nisan 2025 10:59
Sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse'a kiralanan Miha Zajc, yeni sezonda Toulouse kadrosunda düşünülmüyor. 

Fransa'da istenileni veremeyen Sloven oyuncu, sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek. 

PERFORMANSI

Toulouse ise 20 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 445 dakika süre alabildi ve skor katkısı üretemedi. 

1 YIL DAHA KONTRATI VAR

Fenerbahçe, 2023 yaz transfer döneminde Miha Zajc'ın kontratını üç sene daha uzatmıştı.
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