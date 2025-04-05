Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin cezaları belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde oynanan mücadelede Fenerbahçe oyuncularının/personellerinin aldığı cezalar belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin cezaları belli oldu!
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05 Nisan 2025 13:11
Son güncelleme 05 Nisan 2025 13:31
PFDK'nin bugün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantısı sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde oynanan mücadelede Fenerbahçe oyuncularının/personellerinin aldığı cezalar belli oldu.

İşte o cezalar: 

Fred: 3 maç ceza alan Fred'in cezası lige yansımayacak.

Mert Hakan Yandaş: 1 maç ceza aldı. Cezasını önümüzdeki sezon kupada çekecek.

Jose Mourinho: 3 maç ceza alan Mourinho'nun cezası lige yansımayacak.

Salvatore Foti: 4 maç ceza aldı.

Sandro Zufic: 4 maç ceza aldı.

Mario Branco: Para cezası aldı.

Kararlar Fenerbahçe kulübüne tebliğ edildi. Sarı-Lacivertliler Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.

GALATASARAY DOSYALARI GÖRÜŞÜLMEDİ Galatasaray Kulübü henüz savunmasını vermediği için sarı-kırmızlılarla ilgili dosyalar görüşülmedi.



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