PFDK'nin bugün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantısı sona erdi.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde oynanan mücadelede Fenerbahçe oyuncularının/personellerinin aldığı cezalar belli oldu.
İşte o cezalar:
Fred: 3 maç ceza alan Fred'in cezası lige yansımayacak.
Mert Hakan Yandaş: 1 maç ceza aldı. Cezasını önümüzdeki sezon kupada çekecek.
Jose Mourinho: 3 maç ceza alan Mourinho'nun cezası lige yansımayacak.
Salvatore Foti: 4 maç ceza aldı.
Sandro Zufic: 4 maç ceza aldı.
Mario Branco: Para cezası aldı.
Kararlar Fenerbahçe kulübüne tebliğ edildi. Sarı-Lacivertliler Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde oynanan mücadelede Fenerbahçe oyuncularının/personellerinin aldığı cezalar belli oldu.
İşte o cezalar:
Fred: 3 maç ceza alan Fred'in cezası lige yansımayacak.
Mert Hakan Yandaş: 1 maç ceza aldı. Cezasını önümüzdeki sezon kupada çekecek.
Jose Mourinho: 3 maç ceza alan Mourinho'nun cezası lige yansımayacak.
Salvatore Foti: 4 maç ceza aldı.
Sandro Zufic: 4 maç ceza aldı.
Mario Branco: Para cezası aldı.
Kararlar Fenerbahçe kulübüne tebliğ edildi. Sarı-Lacivertliler Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.
GALATASARAY DOSYALARI GÖRÜŞÜLMEDİ Galatasaray Kulübü henüz savunmasını vermediği için sarı-kırmızlılarla ilgili dosyalar görüşülmedi.