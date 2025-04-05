Rıza Çalımbay: 'Kendi sahamızda puan almamız lazım'

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Rizespor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'da Rıza Çalımbay maç sonrası konuştu. Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, her iki takımın da iyi mücadele ettiğini söyledi.Çalımbay,ifadelerini kullandı.Zor maçların başlayacağını belirten Çalımbay,diye konuştu.Sivas'ta 7 yıl çalıştığını dile getiren Çalımbay,değerlendirmesinde bulundu.Çalımbay, Süper Lig'den düşmenin acı bir şey olduğunu sözlerine ekledi.