Rıza Çalımbay: 'Kendi sahamızda puan almamız lazım'

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Rizespor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'da Rıza Çalımbay maç sonrası konuştu. Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, her iki takımın da iyi mücadele ettiğini söyledi.
Çalımbay, "Burada kim galip gelirse o rahatlayacaktı. Ne biz ne de Çaykur Rizespor rahatladı. Bana göre iyi bir lig maçı oldu. Bizim biraz sıkıntılarımız da vardı. Oyuncularım gerçekten iyi mücadele etti. Onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE, GALATASARAY..."
Zor maçların başlayacağını belirten Çalımbay, "Fenerbahçe, Galatasaray ve bir sürü maçımız var. Bir puan deplasmanda, özellikle böyle bir ortamda puan ve maç kazanmak iyi bir şeydir. İyi bir şey yaptık. Önümüzdeki hafta daha iyi şekle dönüştürebiliriz. Öbür maçlara iyi hazırlanmamız gerekiyor. Takım ve rakip kim olursa olsun mutlaka bizim kendi sahamızda puan almamız gerekiyor." diye konuştu.
"SEKİZİNCİ SENEME GİRDİM"
Sivas'ta 7 yıl çalıştığını dile getiren Çalımbay, "Sekizinci seneye girdim. Ben Rize'yi de çok seviyorum. Ben burada çalıştım ve çok güzel günler geçirdik, güzel şeyler yaptık. İki şehrin kaynaşmasından gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Çalımbay, Süper Lig'den düşmenin acı bir şey olduğunu sözlerine ekledi.
Çalımbay, "Burada kim galip gelirse o rahatlayacaktı. Ne biz ne de Çaykur Rizespor rahatladı. Bana göre iyi bir lig maçı oldu. Bizim biraz sıkıntılarımız da vardı. Oyuncularım gerçekten iyi mücadele etti. Onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE, GALATASARAY..."
Zor maçların başlayacağını belirten Çalımbay, "Fenerbahçe, Galatasaray ve bir sürü maçımız var. Bir puan deplasmanda, özellikle böyle bir ortamda puan ve maç kazanmak iyi bir şeydir. İyi bir şey yaptık. Önümüzdeki hafta daha iyi şekle dönüştürebiliriz. Öbür maçlara iyi hazırlanmamız gerekiyor. Takım ve rakip kim olursa olsun mutlaka bizim kendi sahamızda puan almamız gerekiyor." diye konuştu.
"SEKİZİNCİ SENEME GİRDİM"
Sivas'ta 7 yıl çalıştığını dile getiren Çalımbay, "Sekizinci seneye girdim. Ben Rize'yi de çok seviyorum. Ben burada çalıştım ve çok güzel günler geçirdik, güzel şeyler yaptık. İki şehrin kaynaşmasından gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Çalımbay, Süper Lig'den düşmenin acı bir şey olduğunu sözlerine ekledi.