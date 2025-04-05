Rize'de kazanan çıkmadı!

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.



Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Erkan Akbulut



Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Mithat Pala, Berkay Özcan, Jurecka (Dk. 65 Emrecan Bulut), Varesanovic (Dk. 77 Buljubasic), Zeqiri (Dk. 65 Akintola), Sowe



Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Tolga Ciğerci, Uğur Çiftçi, Moutoussamy (Dk. 81 Menig), Bekir Turaç Böke (Dk. 86 Camara), Charisis, Efkan Bekiroğlu, Rodrigues (Dk. 58 Simic), Manaj



Goller: Dk. 70 Berkay Özcan (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 84 Simic (Net Global Sivasspor)





Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanna maçta Rizespor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı.İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Rizespor, 70. dakikada Berkay Özcan'ın penaltıdan kaydettiği vuruşla 1-0 öne geçti.Etkinliğini artıran Sivasspor, 84. Veljko Simic ile eşitliği yakaladı ve maçta başka gol sesi çıkmadı.Bu sonuçla Sivasspor Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı 4 maçta 3. kez puan sevinci yaşadı (2G 1B 1M) ve 31 puan toplayarak maç fazlasıyla küme düşme potasının bir basamak üstüne yükseldi.Çaykur Rizespor ise ligde çıktığı son 3 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı ve 34 puanla 13. sırada bulunuyor.Berkay Özcan, Sivasspor ağlarına attığı golle Çaykur Rizespor kariyerindeki ilk golünü kaydetti.Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 bitti.29. dakikada Çaykur Rizespor atağında Hojer, sol kanatta yaptığı ortada altıpas içerisinde Sowe'yi buldu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural,meşin yuvarlağı kontrol etti.30. dakikada Zeqiri sol kanattan topla birlikte ceza sahasına girdi. Son çizgide yerden çevirdiği topu Sowe'nin gelişine yerden vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu ayaklarıyla kurtardı. Atağın devamında defans, dönen topu kornere uzaklaştırdı.32. dakikada Çaykur Rizespor sağ kanattan kullandığı kornerde defansın uzaklaştırdığı topu kontrol eden Taha Şahin, ceza sahası içerisinde Sowe'yi topla buluşturdu. Sowe'nin vuruşunda, kaleci bir kez daha meşin yuvarlağı kornere çeldi.34. dakikada gelişen Net Global Sivasspor atağında Bekir Turaç Böke sağ kanatta kontrol ettiği topu penaltı noktasında bulunan Manaj'a gönderdi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, top az farkla direğin üstünden auta gitti.49. dakikada Net Global Sivasspor'un atağında sağ çaprazda topla buluşan Bekir Turaç Böke'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, Tarık Çetin meşin yuvarlağı önledi.64. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında sağ kanatta son çizgide topla buluşan Varesanovic'in yaptığı ortada kaleci Ali Şaşal Vural'ın elinden kaçırdığı topu Zeqiri önünde buldu. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten oyuna döndü.67. dakikada ceza sahası son çizgisinde Emrecan Bulut'un içeri verdiği pasta Moutoussamy topu engelleyerek kornere yolladı. Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır, kornere karar verdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Çakır, topun Moutoussamy'nin eline çarparak kornere gittiğini tespit ederek penaltı kararını verdi.