Fenerbahçe'de Cenk Tosun çıkmazı

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, sarı-lacivertli formayla beklediği süreleri bulamadı. Japonya ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşan santrforu Mourinho kalması için ikna etmişti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Cenk Tosun çıkmazı
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05 Nisan 2025 09:59
Fenerbahçe'de istediği süreleri bulmakta zorlanan Cenk Tosun'un Fenerbahçe kariyeri beklediği gibi geçmiyor

Japon ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşan fakat Mourinho'nun istemesi üzerine takımda kalan tecrübeli santrfor, Bodrum FK maçında süre bulmadı, Galatasaray derbisinde kadroya dahi alınmadı. 

PERFORMANSI

Bu sezon 17 maçta 283 dakika süre bulabilen Cenk Tosun, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 
 
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