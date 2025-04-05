Fenerbahçe'de Cenk Tosun çıkmazı

Fenerbahçe'de istediği süreleri bulmakta zorlanan Cenk Tosun'un Fenerbahçe kariyeri beklediği gibi geçmiyor
Japon ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşan fakat Mourinho'nun istemesi üzerine takımda kalan tecrübeli santrfor, Bodrum FK maçında süre bulmadı, Galatasaray derbisinde kadroya dahi alınmadı.
PERFORMANSI
Bu sezon 17 maçta 283 dakika süre bulabilen Cenk Tosun, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Japon ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşan fakat Mourinho'nun istemesi üzerine takımda kalan tecrübeli santrfor, Bodrum FK maçında süre bulmadı, Galatasaray derbisinde kadroya dahi alınmadı.
PERFORMANSI
Bu sezon 17 maçta 283 dakika süre bulabilen Cenk Tosun, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.