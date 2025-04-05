Kuraş sporcusu Hilal Göktekin'in hedefi Avrupa şampiyonluğu

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Burdur'da düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda birinci olmayı başaran 17 yaşındaki Diyarbakırlı sporcu Hilal Göktekin, yeni hedeflerine odaklandı.



Diyarbakır'da kardeşleri sayesinde 3 yıl önce kuraş branşı ile tanışan 12. sınıf öğrencisi Hilal Göktekin, azmi ve kararlılığıyla bu alanda kısa sürede birçok başarıya imza attı.



Katıldığı organizasyonlarda çeşitli dereceler elde eden Hilal, Burdur'da düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.



Türkiye şampiyonu olan Hilal Göktekin, Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyor.



- "Sadece maça odaklandım ve nasıl kazanabileceğimi düşündüm"



Hilal Göktekin, AA muhabirine, kuraş eğitimi almaları için iki kardeşinin kursa kaydını yaptırdığı sırada bu branş ile tanıştığını söyledi.



Kuraş eğitimi almaya başladığını anlatan Hilal, disiplinli bir şekilde sürdürdükleri antrenmanlarla bu alanda ilerleme kaydettiğini belirtti.



Genç sporcu, kursta herkesin bir hedefi olduğunu ifade ederek, "Bundan dolayı hepimiz en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Yarışmaya giderken kimse derece yapacağımı düşünmüyordu ancak ben kendime güveniyordum çünkü başaracağımı biliyordum. İlk maçımda çok heyecanlıydım, sonraki maçlarda bu heyecanımı üzerimden attım. Rakiplerim güçlüydü fakat kendi potansiyelimin farkındaydım. Bu yüzden ne korktum ne de rakiplerimi küçümsedim. Onları kendimle eşit gördüm. Sadece maça odaklandım ve nasıl kazanabileceğimi düşündüm." dedi.



Yarışmada elde ettiği başarının sevincini ilk antrenörü ile paylaştığını anlatan Hilal, organizasyon öncesi kendisine inanmayanlar olduğunu, "Yapamazsın.", "Başaramazsın, neden gidiyorsun?' dediklerini kaydetti.



- "Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"



Buna rağmen inatla daha fazla çalıştığını aktaran Hilal Göktekin, üzerindeki psikolojik baskıdan kurtulmak için kendisini motive ettiğini anlattı.



Hilal, "Derece elde etmem benim için çok önemliydi ve sonunda Türkiye şampiyonu oldum. İlk hedefim Türkiye şampiyonluğuydu, bunu başardım. Sıradaki hedefim Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Puanımı yükselterek İslami Dayanışma Oyunları'na da katılmaya hak kazanmak istiyorum." diye konuştu.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Selman Süren ise kentteki çocukları spora kazandırmak istediklerini belirtti.



Mahalle mahalle, okul okul gezerek yetenekli çocukları tespit etmeye çalıştıklarını anlatan Süren, şunları kaydetti:



"Belirlediğimiz çocukları Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü aracılığıyla yetenek taramalarından geçiriyoruz. Buraya gelen sporcularımızın haftada 6 gün antrenman yaparak en iyi seviyeye gelmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."



Bu sporculardan birinin de Hilal Göktekin olduğunu dile getiren Süren, hem Göktekin hem de diğer sporcuların her bir başarısının kendilerini gururlandırdığını belirtti.



