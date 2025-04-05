Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmada Bersan Duran ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Bordo-mavililer, ligde 27 maç sonunda 9'ar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet ile 36 puan toplayarak 10. sırada yer alıyor.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk deplasman maçında RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günün ardından dış sahada kazanan bordo-mavililer, genç çalıştırıcı yönetiminde Fenerbahçe karşısında da galip gelerek 519 gün sonra üç büyük rakipleri önünde galip gelmeye çalışacak.
Bordo-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a gidecek.
Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak
Trabzonspor, 6 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.
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