Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.



Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmada Bersan Duran ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak.



Bordo-mavililer, ligde 27 maç sonunda 9'ar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet ile 36 puan toplayarak 10. sırada yer alıyor.



Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk deplasman maçında RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günün ardından dış sahada kazanan bordo-mavililer, genç çalıştırıcı yönetiminde Fenerbahçe karşısında da galip gelerek 519 gün sonra üç büyük rakipleri önünde galip gelmeye çalışacak.



Bordo-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a gidecek.



