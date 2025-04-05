88 yıllık başkent derbisinde yeni randevu bir kez daha alt ligde

Trendyol 1. Lig'de Ankara derbisinde 6 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, 88 yılı aşkın rekabetlerinde bir kez daha alt ligde birbirlerine rakip olacak.



Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında oynanacak Ankara derbisinin bilinen rekabeti 88 yıl öncesine dayanıyor.



Kuruluşlarının üzerinden bir asır geçmiş iki köklü kulüp, tarihlerinde ağırlıklı olarak Süper Lig'de karşılaştı. Bir alt ligde (1. Lig) sadece beş kez karşılaşan iki takımın bu kulvardaki maçlarında MKE Ankaragücü'nün üstünlüğü dikkati çekiyor. İki takım, bu sezonun dışında 1980-1981 ve 2021-2022 sezonlarında 1. Lig'de birlikte yer aldı. Söz konusu sezonlarda oynanan 5 karşılaşmanın 4'ünü MKE Ankaragücü, 1'ini ise Gençlerbirliği galibiyetle tamamladı.



- İlk maç 88 yıl önce



Süper Lig ve Türkiye Kupası dışında bu iki ekip, resmi maçlarda Türkiye Milli Küme (1936-1937) ve Ankara Profesyonel Ligi'nde (1955-1959) de karşı karşıya geldi.



Başkent temsilcileri, başta Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şube Kupası olmak üzere birçok özel maçta da birbirlerine rakip oldu.



İki ekip arasında bilinen en eski resmi maç, 1937 yılına kadar uzanıyor. 1910 yılında kurulan MKE Ankaragücü ile 1923'te kurulan Gençlerbirliği'nin bilinen ilk resmi maçı, 21 Mart 1937'de oynandı.



Ulus'taki Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Milli Küme'de yapılan maçı Gençlerbirliği 4-2 kazanmıştı.



- Gençlerbirliği, galibiyet hasretini ilk yarıda bitirdi



İki takım arasında oynanan maçlarda son yıllarda MKE Ankaragücü'nün üstünlüğü dikkati çekerken, Gençlerbirliği rakibi karşısındaki galibiyet hasretine sezonun ilk yarısında son verdi.



Bu sezona kadar iki ekip arasında oynanan son 8 maçta MKE Ankaragücü, rakibine kaybetmemiş ve 6 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.



Gençlerbirliği, rakibi karşısında 23 Şubat 2020'den sonra ilk galibiyetini bu sezon 23 Kasım 2024'te oynanan maçta 1-0'lık skorla aldı.



- En farklı galibiyet MKE Ankaragücü'nden



İki takımın karşılaştığı maçlarda en farklı galibiyeti MKE Ankaragücü elde etti.



Başkentin sarı-lacivertli tarafı, 10 Şubat 1991'de Süper Lig maçında sahadan 7-2 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Bu maç ayrıca, iki takım arasındaki en gollü derbi oldu.



Gençlerbirliği ise rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 5 Mart 2005'te 4-0'lık skorla aldı.



- Yıllardır aynı stadı kullanıyorlar



MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Ankara'da yıllardır aynı stadı kullanıyor.



Yıkılana kadar Ulus'taki Ankara 19 Mayıs Stadı, iki köklü kulübe de ev sahipliği yaptı.



Bu stat yıkıldıktan sonra iki takım da şu an iç saha maçlarına Eryaman Stadı'nda çıkıyor.



