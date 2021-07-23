Eran Zahavi Fenerbahçe'yi bin pişman etti

Eran Zahavi'nin Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Hasan Çolakoğlu, Fanatik Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Eran Zahavi Fenerbahçe'yi bin pişman etti
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23 Temmuz 2021 11:43
Fenerbahçe , geçtiğimiz sezon forvet arayışındayken Eran Zahavi ismi uzun süre gündemi meşgul etmişti. Çin ekibi Guangzhou City'den ayrılan ve boşa çıkan yıldız futbolcunun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Hasan Çolakoğlu, o dönem yaşananları ve Zahavi'nin nasıl elden kaçtığını Fanatik Gazetesi'ne anlattı.

'İmza parası bile yoktu'

Çolakoğlu, "Eran Zahavi, Çin'den ayrılmaya karar verince, Türkiye'den takımlarla irtibata geçtim. Fenerbahçe'den yönetici Selahattin Baki ile görüştük. 1 ay boyunca sürekli iletişim halindeydik. Oyuncunun bonservisi yoktu. İmza parası, bonus parası filan da istemeden yıllık 2 milyon Euro maaş talebimiz oldu" ifadelerini kullandı.

'Artık getiremezler'

Hasan Çolakoğlu, "Görüşmelerimiz devam etti. Sonra ne oldu bilmiyorum ama transfer gerçekleşmedi. O dönem Başakşehir'in hocası olan Okan Buruk da Zahavi'yi çok istemişti ancak orayla da bir gelişme yaşanmadı. Oyuncu bana, 'Yurt dışından da teklifler var, Türkiye olmayacaksa onlarla görüşeyim' dedi. Ben onu biraz daha beklettim. Ama ses çıkmayınca PSV ile anlaştı. Zahavi geçen sezon 33 maçta 17 gol, 4 asistle oynadı. Galatasaray karşısında da hat-trick yapıp, 1 golün hazırlayıcısı oldu. Herkes Zahavi'nin nasıl bir forvet olduğunu gördü. Geçen sezon bonservisi yoktu, şimdi Türkiye'den bir takım istese de onu alamaz" diye konuştu. 


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