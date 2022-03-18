Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Karagümrük, 3-0'lık skorla kazandı.



Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 10, 36 ve 76. dakikalarda Emre Mor attı ve hat-trick yaptı.



Kariyeri boyunca 3 gol attığı sezon olmayan Emre Mor, profesyonel kariyerinin ilk hat-trick'ini Kayserispor karşısında yaptı ve Süper Lig'de Karagümrük formasıyla 39 yıl sonra bunu başaran ilk futbolcu oldu.



2 maç aradan sonra kazanan Karagümrük, puanını 43'e yükseltti. Kayserispor ise üst üste 4. yenilgisini alarak 38 puanda kaldı.



Karagümrük, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Biglia'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Mor'un şutunda, savunmada Hosseini'ye çarpan top yan direğe de çarparak ağlara gitti.

25. dakikada Bistrovic'in pasıyla ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Pesic'in vuruşunda top Bilal Bayazıt'dan döndü. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

35. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'e çıkardı. Çalımlarla ceza sahasına giren Emre Mor, sağ çaprazdan yaptığı şık aşırma vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 2-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



63. dakikada Salih Dursun'un sağdan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Emre Mor'un vuruşunda top yandan faz farkla dışarı gitti.

75. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük skoru 3-0 yaptı. Orta sahadan aldığı topla hareketlenen Emre Mor, çalımlarla rakiplerini geçerek ceza sahasında kaleci ile karşıya kaldı. Emre Mor, meşin yuvarlağı Bilal Bayazıt'ın bacaklarının arasından filelere gönderdi: 3-0.

89. dakikada ceza yayı önünde serbest vuruş kullanan Biglia'nın şutunda, kaleci Bilal Bayazıt son anda topu yandan kornere çeldi.



Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Kadir Sağlam, Aleks Taşcıoğlu, Candaş Elbil

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Balkovec, Burak Bekaroğlu, Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 71 Karamoh), Bistrovic (Dk. 81 Levent Mercan), Toure (Dk. 90+2 Samed Onur), Emre Mor (Dk. 81 Ahmed Musa), Pesic (Dk. 90+2 Alparslan Erdem)

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Uğur Demirok, Cardoso (Dk. 64 Gökhan Sazdağı), Abdulkadir Parmak (Dk. 90+5 Emrah Başsan), İbrahim Akdağ (Dk. 46 Campanharo), Ramazan Civelek, Bertolacci, Thiam (Dk. 64 Mustafa Pektemek), Gavronovic (Dk. 64 İlhan Parlak)

Goller: Dk. 10, 35 ve 75 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 47 Biglia, Dk. 69 Burak Bekaroğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 57 Hosseini, Dk. 81 Mustafa Pektemek, Dk. 88 Bertolacci (Yukatel Kayserispor)





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