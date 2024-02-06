Emre Belözoğlu, istediği transferi açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Anagold 24Erzincanspor'u 5-1 yenerek çeyrek finale yükselen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, kupada hedeflerinin finale kadar gitmek olduğunu belirtti.



Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kupanın hem kulübün mirası hem de oyuncuların hedefi olduğunu söyledi.



Kupayı önemsediklerini maçta gösterdiklerini vurgulayan Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Karşımızda hem bir PTT hem de bir süper lig takımını elemiş, değerli ve önemli bir takım var. Organizasyon olarak onları da tebrik ediyorum. Onlar da buraya gelerek bence büyük bir başarı elde ettiler. Geldiğimiz günden bugüne 22 resmi maçımızda 9 galibiyet 9 beraberlik 4 tane de mağlubiyet aldık. Arkadaşların iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Kupada hedefimiz net bir şekilde finale kadar gidebilmek. Bunu yapabilecek gücümüz olduğunu düşünüyorum."



Transfer sürecini değerlendiren Emre Belözoğlu, "Devre arası transferleri kolay olmuyor. Biraz riskli. Biraz da kaliteyi yükseltecek oyuncular istiyorum. Sol bekle ilgili bir çalışmamız var. Bir tane de ön bölgeye yapabilirsek bir transfer çalışmamız var. Son güne kadar her şeyi zorlayıp, iki tane daha oyuncuyu transfer etmek istiyoruz." dedi.



Öte yandan Emre Belözoğlu, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü dolayısıyla hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.



