Emlak Konut, Kızılyıldız'a diş geçiremedi!

FIBA Kadınlar EuroCup E Grubu'nda altıncı ve son haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibi Emlak Konut'u 89-77 mağlup etti.



Ranko Zeravica Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 35-18 önde tamamlayan Kızılyıldız, devreye 53-37 üstünlükle girdi.



Üçüncü periyodu da 66-58'le galip geçen ev sahibi mücadeyi 89-77 kazandı.



Grubu ilk 2 sırada bitirmeyi garantileyen iki takım da play-off turuna yükselmeye daha önce hak kazanmıştı.



