FIBA Kadınlar EuroCup E Grubu'nda altıncı ve son haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibi Emlak Konut'u 89-77 mağlup etti.
Ranko Zeravica Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 35-18 önde tamamlayan Kızılyıldız, devreye 53-37 üstünlükle girdi.
Üçüncü periyodu da 66-58'le galip geçen ev sahibi mücadeyi 89-77 kazandı.
Grubu ilk 2 sırada bitirmeyi garantileyen iki takım da play-off turuna yükselmeye daha önce hak kazanmıştı.
Emlak Konut, Kızılyıldız'a diş geçiremedi!
FIBA Kadınlar EuroCup E Grubu'nda altıncı ve son haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibi Emlak Konut'u 89-77 yendi.
FIBA Kadınlar EuroCup E Grubu'nda altıncı ve son haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibi Emlak Konut'u 89-77 mağlup etti.
