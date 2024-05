Elif Şahin: 'Olimpiyatlarda Türkiye'ye altın madalya yakışır'

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabında çarşamba günü Japonya ile karşılaşacak son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, Milletler Ligi'nde geçen sezonki başarılarını tekrarlayarak Paris'te düzenlenecek olimpiyat oyunlarından da zaferle dönmek istediklerini söyledi.



AA muhabirine açıklamalarda bulunan Elif Şahin, ilk hedeflerinin Milletler Ligi'ni kazanmak olduğunu belirterek, "Adım adım gitmeyi tercih ediyoruz. Şu an önümüzde Milletler Ligi var, ilk bunu kazanıp Paris'e odaklanmak istiyoruz. Altın madalya hayalimiz var. Olimpiyatlarda ilk 3 başarı diye sayılıyor fakat hepimizin hayali altın madalyayı almaktır. Olimpiyat için ilk 3'e girmek güzel bir başarı ama Türkiye'ye altın madalya yakışır." diye konuştu.



Antalya'nın geçen yıl kendilerine uğur getirdiğine inandığını aktaran milli oyuncu, "Geçen yıl da başlangıcı Antalya'da yapmıştık. İlk maçlarımızı Türkiye'de oynamak bize motivasyon sağlıyor. Kendi sahanda ve taraftarınla oynamak bir avantaj. İnşallah bu yıl da geçen yıl gibi başlangıcımızla birlikte çok başarılı bir yıl olur." dedi.



Halkın desteğini çok yakından hissettiklerini kaydeden Elif, "Voleybolun gün be gün büyümesi bize çok farklı hissettiriyor. Bir şeyleri başardığımızı görüyoruz diyebilirim. Sokakta yürürken insanların bizleri tanıması çok motive ediyor. 'Bir şeylere yaklaşmışız' diyoruz ve bu bizi mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



Cebecioğlu: "İnşallah ilk olimpiyatımı madalyayla bitirmeyi umuyorum"



Milletler Ligi'ni olimpiyatlara hazırlık olarak gördüğünü ifade eden Derya Cebecioğlu ise şunları söyledi:



"Milli takımla her yeni sezona başlarken ilk defa milli takımdaymış gibi heyecan hissediyorum. Her defasında burada olmak benim için çok büyük bir gurur ve heyecan. Milli takım forması terletmek beni çok heyecanlandırıyor. Geçen sene çok büyük işler başardık. Milletler Ligi şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu ve sonrasında olimpiyat bileti kazandık. Şimdi önümüzde daha önemli bir turnuva var. Milletler Ligi'ni olimpiyatlara hazırlanmak için kullanmak istiyoruz. Oradaki oyunumuzu takım olarak geliştirip olimpiyatlara tam hazır şekilde gitmek istiyoruz. Tokyo'ya gidemedim ama tüm kalbim kızlarlaydı. Önümüzde olimpiyatlar var ve benim ilk olimpiyatım olacak. Çok heyecanlıyım. İnşallah ilk olimpiyatımı madalyayla bitirmeyi umuyorum."



İvegin: "Ana hedefimiz olimpiyatlar"



Geçen sezonki sakatlığının ardından yeniden milli takıma döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Tuğba Şenoğlu İvegin ise olimpiyatların kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, şunları kaydetti:



"Geçen sene sakatlığımdan ötürü gelememiştim. Tekrar geldiğim için çok mutluyum şu anda. Geçen sene çok iyi işler başardık ve çok gurur vericiydi. Bu sene de aynı şekilde olmasını ümit ediyoruz. Tabii ki ilk hedefimiz Milletler Ligi ama ana hedefimiz olimpiyatlar. Ülkemize madalyayla dönmek istiyoruz umarım dönebiliriz, çok umutluyuz. 2020 olimpiyatları bitince bu olimpiyatlar için hayallerim başladı. Birkaç gün önce olimpiyat kıyafetlerini denedik ve giydiğimde çok etkilendim, gözlerim doldu. Kimse görmesin diye utandım. Çok güzel bir duygu. Her sporcunun hayalidir olimpiyatlara gitmek. Ben bir kere gittim, ikinci kez gitmeyi de çok isterim. Bu konuyla ilgili duygularımı tam ifade edemiyorum çünkü orası çok bambaşka bir yerdi."



Milli voleybolcu Beyza Arıcı da geçen sezon elde edilen başarılar nedeniyle bu sezon beklentinin çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "Geçen sene kazanılmış başarılardan dolayı Türk halkının ve federasyonumuzun bizden beklentisi çok fazla. Geçen sene çok güzel bir milli takım sezonu geçti. Tüm turnuvalardan şampiyonlukla geri dönüldü. Bu sene de hem Milletler Ligi'nden hem de olimpiyatlardan aynı performansı aynı şekilde taçlandırmak istiyoruz. Federasyonumuzun önceki sezonlardan başlayan maddi manevi yatırımları, Türk halkının maçları parklardan tutun her yerden izlemesi, büyük desteği, 7'den 70'e herkesin voleybol konuşması bu sene de önümüzdeki turnuvalarda bizim için büyük bir destek ve motivasyon olacak. Bunun devamının geleceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.



Olimpiyatların çocukluk hayali olduğunu söyleyen Beyza, "Umarım ülkemize bu en güzel başarıları getirebiliriz." dedi.





