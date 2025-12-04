03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
3-1
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
2-3
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
0-2
03 Aralık
Inter-Venezia
5-1
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
10-9
03 Aralık
Atalanta-Genoa
4-0
03 Aralık
Dundee United-Rangers
2-2
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
1-0
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
0-3
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
1-1
03 Aralık
Wolves-N. Forest
0-1
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-0
03 Aralık
Burnley-C.Palace
0-1
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
3-4
03 Aralık
Arsenal-Brentford
2-0
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
2-0
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
1-0
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
2-5
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-3UZS
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
6-1
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-2
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-3
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
1-3

El Bilal Toure'nin Beşiktaş'ta kalmak için önündeki hedef

Üç golü bulunan Malili oyuncu El Bilal Toure'nin sözleşmesindeki maddeye göre 15 gol atması durumunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

calendar 04 Aralık 2025 08:56 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2025 08:58
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın sezon başında Atalanta'dan kiraladığı El Bilal Toure, son haftalardaki çıkışıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Malili santrfor, son dönemde ritmini bulmuş durumda. Ligde 10 karşılaşmada süre alan Toure; 3 gol, 2 asistlik katkı verdi. Son dört haftada iki defa skora etki eden genç oyuncu, sezonun ilk golünü Başakşehir karşılaşmasında kaydetmişti.

Fatih Karagümrük karşısında bir kez daha fileleri havalandıran 24 yaşındaki golcünün sözleşmesindeki özel madde dikkati çekiyor.


HOCASININ GÖZDESİ

Beşiktaş, Toure'yi 15 milyon avroluk opsiyonla kiralamıştı. Malili forvet resmî maçlarda toplam 15 gole ulaşırsa satın alma maddesi kendiliğinden devreye girecek.

Toure'nin sezonun geri kalanında 12 gole daha imza atması hâlinde Beşiktaş'ın opsiyon hakkı aktif hâle gelmiş olacak.

EN AZ 12 GOL DAHA ATMAK İSTİYOR

El Bilal Toure'nin de Beşiktaş'ta ve İstanbul'da çok mutlu olduğu, siyah beyazlı takımda kalmak için en az 12 gol daha atmakta kararlı olduğu öğrenildi. Yıldız oyuncuyu, Sergen Yalçın'ın da çok beğendiği biliniyor. 

 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
