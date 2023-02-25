Efeler ve Nazilli depremzedeler için bir arada

Aydın'ın profesyonel futbol liglerindeki temsilcileri Efeler 09 SFK ve Nazilli Belediyespor, 26 Şubat Pazar günü ülkemizi yasa boğan deprem felaketlerinden etkilenen vatandaşlarımıza destek sağlamak için buluşacak. TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki Efeler ve 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan Nazilli, Aydın Adnan Menderes Stadı'nda saat 14:00'te depremzedelere destek sağlamak için özel maç oynayacak. Biletleri 20 TL'den satılan maçın tüm gelirleri AFAD'a bağışlanacak.



Anlamlı maç için Nazilli'den Aydın il merkezine gidecek taraftarlara 2 bin 500 kişilik kontenjan ve 4 otobüs ayrıldı. İki takımın futbolcuları taraftarları, "Haydi Efeler, Haydi Nazilli! Türkiye için tek yürek olma vakti!" çağrısıyla maça davet ederken, Efeler'de Teknik Direktör Veyis Kanber, kaptanlar Sabutay Alper, İshak ve Gökhan, Aydın Uğur Mumcu Parkı'ndaki bilet standında bilet satışlarına destek verdi.

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