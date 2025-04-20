Eczacıbaşı, seriyi kazanarak 3. oldu!

Voleybol Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük serisi 2. maçında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i konuk etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Burhan Felek Salonu'nda oynanan mücadeleyi Eczacıbaşı Dynavit, 3-2 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Eczacıbaşı Dynavit, seriyi 2-0 kazanarak 3. oldu ve gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
Setler: 15-25, 25-22, 25-16, 23-25, 15-10
Burhan Felek Salonu'nda oynanan mücadeleyi Eczacıbaşı Dynavit, 3-2 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Eczacıbaşı Dynavit, seriyi 2-0 kazanarak 3. oldu ve gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
Setler: 15-25, 25-22, 25-16, 23-25, 15-10