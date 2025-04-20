Eczacıbaşı, seriyi kazanarak 3. oldu!

Voleybol Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük serisi 2. maçında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup ederek seriyi 2-0 kazandı ve 3. olmayı başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı, seriyi kazanarak 3. oldu!
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20 Nisan 2025 17:48
Son güncelleme 20 Nisan 2025 17:55
Voleybol Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük serisi 2. maçında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i konuk etti.

Burhan Felek Salonu'nda oynanan mücadeleyi Eczacıbaşı Dynavit, 3-2 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Eczacıbaşı Dynavit, seriyi 2-0 kazanarak 3. oldu ve gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Setler: 15-25, 25-22, 25-16, 23-25, 15-10
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