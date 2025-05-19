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Dusan Tadic'in eşinden Ajax mesajı!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu itibarıyla bitecek olan Dusan Tadic'in geleceği merak konusuydu. Hollanda basınında çıkan haberler, Ajax'taki şampiyonluk krizi ve Sırp yıldızın eşinin sosyal medyadaki hamlesi sonrası Tadic'in akıbeti netleşmeye başladı.

calendar 19 Mayıs 2025 15:39 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2025 16:16
Haber: NTVSpor, Fotoğraf: AA
Dusan Tadic'in eşinden Ajax mesajı!
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2023'te Ajax'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic, sarı-lacivertli formaya veda etmeye hazırlanıyor.

Hollanda basını, uzun süredir Ajax yöneticilerinin Tadic'i yeniden kadroya katmak istediğini ancak teknik direktör Francesco Farioli'nin karşı çıktığını yazıyordu.

10 puan farkla son 5 haftaya girilirken liderlik koltuğunda oturan Ajax'ın, şampiyonluğu PSV'ye kaptırmasından sonra Farioli görevini bıraktı. 

Tadic'in Ajax'a geri dönmek istediği belirtilirken, Farioli'nin de takımdan ayrılmasıyla transferin önünde hiçbir engel kalmadı.

TADIC'İN EŞİ AYRILIĞIN HABERCİSİ OLDU

Tadic'in eşi Dragana Tadic'in de sosyal medyadaki hamlesi ayrılığın adeta habercisi oldu.

Dragana Tadic çocuklarının Ajax formalı pozunu profil fotoğrafı yaptı.



PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 108 maça çıkan Dusan Tadic, 29 gol ve 35 asistlik skor katkısı verdi.


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