Dusan Tadic'in eşinden Ajax mesajı!

2023'te Ajax'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic, sarı-lacivertli formaya veda etmeye hazırlanıyor.



Hollanda basını, uzun süredir Ajax yöneticilerinin Tadic'i yeniden kadroya katmak istediğini ancak teknik direktör Francesco Farioli'nin karşı çıktığını yazıyordu.



10 puan farkla son 5 haftaya girilirken liderlik koltuğunda oturan Ajax'ın, şampiyonluğu PSV'ye kaptırmasından sonra Farioli görevini bıraktı.



Tadic'in Ajax'a geri dönmek istediği belirtilirken, Farioli'nin de takımdan ayrılmasıyla transferin önünde hiçbir engel kalmadı.



TADIC'İN EŞİ AYRILIĞIN HABERCİSİ OLDU



Tadic'in eşi Dragana Tadic'in de sosyal medyadaki hamlesi ayrılığın adeta habercisi oldu.



Dragana Tadic çocuklarının Ajax formalı pozunu profil fotoğrafı yaptı.







PERFORMANSI



Fenerbahçe formasıyla 108 maça çıkan Dusan Tadic, 29 gol ve 35 asistlik skor katkısı verdi.



