18 Haziran
M.City-Wydad
2-0
18 Haziran
Real Madrid-Al Hilal
1-1
19 Haziran
Pachuca-RB Salzburg
01:00
19 Haziran
Al-Ain-Juventus
04:00
18 Haziran
Ranheim-Start
0-1
18 Haziran
Stabaek-Egersund
1-3
18 Haziran
Skeid-Sogndal
1-4
18 Haziran
Odds Ballklubb-Mjoendalen
1-1
18 Haziran
Moss-Hoedd
3-1
18 Haziran
Lillestroem-Aasane
2-2
18 Haziran
Kongsvinger-Aalesund
3-0
18 Haziran
Lyn-Raufoss
3-2
18 Haziran
Ilves-SJK
2-3
18 Haziran
IFK Mariehamn-KuPS Kuopio
1-0
18 Haziran
HJK-Haka
3-1
18 Haziran
VPS-IF Gnistan
0-0
18 Haziran
FF Jaro-Oulu
2-1
18 Haziran
Jeju SK-Gwangju
0-1

Dusan Tadic: "Ajax benim kulübüm!"

Fenerbahçe'den ayrılan Sırp yıldız Dusan Tadic, Ajax'a geri dönüş ihtimali hakkında Hollanda basınına konuştu.

calendar 18 Haziran 2025 22:55 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2025 23:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dusan Tadic: 'Ajax benim kulübüm!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'de 2024-2025 sezonunun sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle sarı-lacivertli kulübe veda eden Dusan Tadic, önemli açıklamada bulundu.

Tecrübeli oyuncu Dusan Tadic, Hollanda basını De Telegraaf'a geri dönme ihtimali hakkında konuştu.

"AJAX BENİM KULÜBÜM"

Geri dönüşe açık olduğunu belirten Tadic, "Ajax benim kulübüm. Bu yüzden geri dönüş ihtimaline her zaman açığım. Nasıl gideceğini göreceğiz." sözlerini kullandı.

AJAX PERFORMANSI

Deneyimli oyuncu, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce oynadığı Ajax'ın 5 yıl formasını giymişti. Ajax'ta 241 maça çıkan Tadic, 105 gol, 112 asistlik etkileyici bir performans sergilemişti. 

 

>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.