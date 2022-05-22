Dursun Özbek'ten teknik direktör açıklaması

Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, şu an için hiçbir teknik direktörle anlaşmadıklarını söyledi.

, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek'ten teknik direktör açıklaması
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22 Mayıs 2022 16:10
Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçimde adaylardan biri olan Dursun Özbek, teknik direktör konusunda açıklama yaptı.

Sabah'a konuşan Özbek, "Henüz hiçbir teknik direktör ile anlaşmadık. Seçimden önce böyle bir şey söz konusu değil. Seçimden sonra teknik direktör konusuna bakacağız." dedi.

Özbek'in tekrar başkanlığa seçilmesi halinde yeniden Fatih Terim ile çalışabileceği öne sürülüyor.

Dursun Özbek'in olası başkanlığında teknik direktör olarak ismi geçen diğer isimler ise Okan Buruk ve Nuri Şahin.


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