Dursun Özbek'ten 2028 hedefi!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2026 Mayıs'ında yapılacak seçimlerde yeniden aday olmayı planlıyor.



Başkan Özbek, ligde şampiyonlukların devam etmesinin yanı sıra, Avrupa'da elde edilecek başarının öneminin farkında. Bu nedenle Özbek, görev süresi tarihe geçecek bir Avrupa başarısını çok istiyor.



VADİ ASLANTEPE BAŞLIYOR

Galatasaray Başkanı Özbek'in, yüzyılın projesi olarak gösterdiği "Vadi Aslantepe" ise hayati önem taşıyor. Şubat veya mart ayında projenin temellerinin atılması beklenirken, basketbol, voleybol, yüzme ve tüm salon sporlarının yapılacağı salonlarla birlikte, konaklama merkezi ve ticari alanlar da bulunacak.Özbek, Florya Projesi'ne de yine bu dönemde nokta koyup kulübü mali yönden rahatlatmak istiyor. Başkan Dursun Özbek kısa süre içinde futbol altyapısını da Kemerburgaz'a taşıyacak.