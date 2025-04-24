The Stein Line'dan Marc Stein, Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant'in olası takası söz konusu olduğunda gözlerin Minnesota Timberwolves ve New York Knicks'e çevrilebileceğini öne sürdü.



Durant'in mevcut takımı Suns, yıldız oyuncuyla sezon sonunda ortaklaşa bir takas planı yürütmeye hazırlanıyor. Önceki haberlerde, Durant için Houston Rockets'ın adı geçse de, takas ihtimalinin düşük olduğu belirtilmişti.



Bu süreçte Miami Heat ve San Antonio Spurs'ün de Durant için potansiyel adaylar arasında olduğu ifade ediliyor.



Durant'in geleceği, sadece bulunduğu takımın kaderini değil, NBA'deki güç dengelerini de doğrudan etkileme potansiyeline sahip.



