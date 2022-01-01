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Draymond'ın dönüşü beklenenden uzun sürebilir!

Golden State Warriors forveti Draymond Green'in tahmin edilenden daha uzun süre kadro dışı kalmasının beklendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors forveti Draymond Green'in tahmin edilenden daha uzun süre kadro dışı kalmasının beklendiği iddia edildi.

KNBR'ın "Murph & Mac" isimli radyo programında konuşan ESPN yazarı Marc J.Spears'a göre Warriors, belindeki disk sorununa bağlı olan bir baldır sakatlığı geçiren veteran oyuncusunun hızlı bir şekilde parkelere dönmesi konusunda pek iyimser bir tutum sergilemiyor:

"Onunla geçen hafta konuştum. Başlangıçta, baldır sakatlığının zamanla iyileşmesini ve belki de son deplasman yolculuğunda oynayabilmeyi umuyordu. Ama sonunda bunun aynı zamanda bir sırt sorunu, bir disk problemi olduğunu öğrendiler. Bu, özellikle yaşı ilerleyen oyuncular için kesinlikle çok ama çok korkutucu.

Şu anda herhangi bir güncelleme almaktan yaklaşık bir hafta uzaktayız, ancak şu anda tünelin sonunda ışık olmadığına dair homurdanmalar duyuyorum. Bu da Draymond ve Warriors için korkutucu bir durum."

30 Ocak'ta yeniden değerlendirilecek olan Green'in sakatlığından bu yana Warriors, son 10 maçta 6-4 serisinde giderek, etkileyici geçirdiği 2021-22 normal sezonunun en kötü dönemini yaşadı.


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