Draymond Green, yanlışlıkla oyundan atıldı!

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, baş hakem Ben Taylor'ın, ilk yarıda Draymond Green'e ikinci teknik faulünü vererek oyundan atma konusunda hatalı olduğunu itiraf ettiğini söyledi.
Warriors dün geceki New York Knicks maçının ikinci yarısını Draymond'sız oynamak durumunda kalmıştı.
Green, ikinci çeyreğin bitimine 1:04 kala, Warriors ekibi savunmaya yerleşirken James Wiseman'a bağırmış ve ikinci teknik faulünü almıştı. Green'in Wiseman'a bağırdığı aslında sonradan anlaşılmış, hakem John Butler, o sırada Warriors forvetinin kendisine bağırdığını düşünmüştü.
"DRAYMOND'IN KENDİSİNE BAĞIRDIĞINI SANMIŞ"
Maçtan sonra muhabirlerle konuşan koç Kerr, devre arasında Taylor ile konuştuğunu ve Butler'ın Green'in bağırmasını yanlış yorumladığını kabul ettiğini belirtti:
"Ben Taylor bana hata yaptıklarını söyledi. John Butler, Draymond'ın takım arkadaşına değil, kendisine bağırdığını sanmış."
"BU KURALA TEKRAR BAKILMALI"
İlk teknik faulünü, ilk çeyrekte hakemlerle tartıştığı için almış olan Green, maçtan sonra oyundan atılmasından şu şekilde bahsetti:
"Biraz kafam karıştı. Hakemler maç sırasında herhangi bir düdük üzerine toplanıp karar alabiliyorlar, ancak hakem onunla konuştuğumu varsayıp yanlış bir teknik faul düdüğü çalınca, bunu tersine çeviremiyorlar mı? Belki de bu kurala bir göz atmanın zamanı gelmiştir. Bunun neden bir kural olduğu konusunda da bir açıklama duymak isterim, eğer bir kuralsa tabii."
Taylor maçtan sonra, Kerr ve Warriors ekibinin diğer üyelerinin itirazlarının ardından, Green'in ikinci teknik faulünü iptal etmeyi hakemlerce düşünüp düşünmedikleri sorulduğunda "Hayır, düşünmedik" yanıtını verdi.