Draymond Green, yanlışlıkla oyundan atıldı!

"DRAYMOND'IN KENDİSİNE BAĞIRDIĞINI SANMIŞ"

"BU KURALA TEKRAR BAKILMALI"

Draymond just got ejected 🤬 pic.twitter.com/Lf8YU7aDcN



— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) January 22, 2021

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, baş hakem Ben Taylor'ın, ilk yarıda Draymond Green'e ikinci teknik faulünü vererek oyundan atma konusunda hatalı olduğunu itiraf ettiğini söyledi.Warriors dün geceki New York Knicks maçının ikinci yarısını Draymond'sız oynamak durumunda kalmıştı.Green, ikinci çeyreğin bitimine 1:04 kala, Warriors ekibi savunmaya yerleşirken James Wiseman'a bağırmış ve ikinci teknik faulünü almıştı. Green'in Wiseman'a bağırdığı aslında sonradan anlaşılmış, hakem John Butler, o sırada Warriors forvetinin kendisine bağırdığını düşünmüştü.Maçtan sonra muhabirlerle konuşan koç Kerr, devre arasında Taylor ile konuştuğunu ve Butler'ın Green'in bağırmasını yanlış yorumladığını kabul ettiğini belirtti:İlk teknik faulünü, ilk çeyrekte hakemlerle tartıştığı için almış olan Green, maçtan sonra oyundan atılmasından şu şekilde bahsetti:Taylor maçtan sonra, Kerr ve Warriors ekibinin diğer üyelerinin itirazlarının ardından, Green'in ikinci teknik faulünü iptal etmeyi hakemlerce düşünüp düşünmedikleri sorulduğundayanıtını verdi.