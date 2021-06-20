Doğan Alemdar, Fransa yolcusu!

HES Kablo Kayserispor'un kalecisi Doğan Alemdar'ın yeni adresi belli oldu. Genç kaleci için Lyon ile söz kesildi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Doğan Alemdar, Fransa yolcusu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Haziran 2021 14:25
2020-2021 sezonunun sona ermesinin ardından HES Kablo Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar için transfer haberlerinin ardı arkası kesilmedi. Genç kalecinin yeni adresi ise Lyon oldu.

Kayseri Haber'den Şevket Tekin'in aktardığı bilgilere göre; Lung ve İsmail'in sakatlandığı sezonda 3. kaleci olarak bulduğu şansı çok iyi değerlendirip harika bir sezon geçiren genç file bekçisine Lyon talip olmuştu. Sezon içerisinde yakından takip edilen Doğan için kulübe 3.5 milyon Euro'luk resmi teklif geldi.

Adı Süper Lig ve Avrupa'dan birçok takımla anılan 19 yaşındaki kalecinin de kariyerine yurtdışında devam etmek istediği de biliniyordu. Oyucunun da istediğini dikkate alan sarı-kırmızılı yönetim, Lyon ile söz kesti.

Kayserispor yönetimi, ekonomik açıdan da rahatlamak adına 3.5 milyon Euro'ya teklifi kabul etti. Transferin bir hafta içinde resmen duyurulması bekleniyor. 

 

EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.