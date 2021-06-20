2020-2021 sezonunun sona ermesinin ardından HES Kablo Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar için transfer haberlerinin ardı arkası kesilmedi. Genç kalecinin yeni adresi ise Lyon oldu.Lung ve İsmail'in sakatlandığı sezonda 3. kaleci olarak bulduğu şansı çok iyi değerlendirip harika bir sezon geçiren genç file bekçisine Lyon talip olmuştu. Sezon içerisinde yakından takip edilen Doğan için kulübe 3.5 milyon Euro'luk resmi teklif geldi.Adı Süper Lig ve Avrupa'dan birçok takımla anılan 19 yaşındaki kalecinin de kariyerine yurtdışında devam etmek istediği de biliniyordu. Oyucunun da istediğini dikkate alan sarı-kırmızılı yönetim, Lyon ile söz kesti.Kayserispor yönetimi, ekonomik açıdan da rahatlamak adına 3.5 milyon Euro'ya teklifi kabul etti. Transferin bir hafta içinde resmen duyurulması bekleniyor.