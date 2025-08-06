Diyarbekirspor'da yeni başkan İlhan Akbaş oldu

İLHAN AKBAŞ: DİYARBEKİRSPOR'U HAK ETTİĞİ NOKTAYA TAŞIYACAĞIZ

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'da yeni sezon öncesinde başkanlığa Siirtli iş insanı İlhan Akbaş seçildi. Diyarbakır ekibinin teknik direktörü ise Mehmet Sedef oldu.TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'da alınan yönetim kurulu kararıyla başkanı değişti. Kırmızı-yeşilli kulüpte başkanlığa 34 yaşındaki İlhan Akbaş getirildi. Sportif direktör Caner Kuzu olurken, teknik direktörlük görevine ise daha önce Beşiktaş forması giyen Mehmet Sedef getirildi.Diyabekirspor'u hak ettiği noktaya taşıyacaklarını ifade eden İlhan Akbaş,ifadelerini kullandı.