Diyarbakırlı Milli Karateci Sena, ÜNİLİG'de Türkiye 3'üncüsü oldu

Diyarbakırlı milli karate sporcusu Sena Kızılaslan, 21-23 Mart tarihleri arasında düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Üniversiteler Arası Karate Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Diyarbakırlı Milli Karateci Sena, ÜNİLİG'de Türkiye 3'üncüsü oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2025 15:37
Diyarbakırlı milli karateci Sena Kızılarslan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde 21-23 Mart tarihleri arasında düzenlenen ve 64 üniversiteden sporcuların katıldığı ÜNİLİG Türkiye Üniversiteler Arası Karate Şampiyonası'nda, rakiplerini yenerek Türkiye 3'üncüsü oldu.


Kızılarslan, madalyasını Manisa Celal Bayar Üniversitesi Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törenle aldı. Törene Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Yönal, Türkiye Üniversite Sporları Federasyon Temsilcisi Prof. Dr. Murat Kul, öğretim elemanları ve Türkiye genelinden 64 üniversitenin öğrenci sporcuları katıldı.



Kızılarslan, kariyerinde Türkiye Karate Milli Takımı adına 2 kez Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. Kızılarslan, ayrıca 8 kez Türkiye karate şampiyonluğu, 4 kez katıldığı Bakan Karate Şampiyonası'nda 2 kez Balkan Şampiyonluğu ve okullar arası okul sporları şampiyonlukları dahil olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası şampiyonluk kazandı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery