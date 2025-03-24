Diyarbakırlı Milli Karateci Sena, ÜNİLİG'de Türkiye 3'üncüsü oldu

Diyarbakırlı milli karateci Sena Kızılarslan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde 21-23 Mart tarihleri arasında düzenlenen ve 64 üniversiteden sporcuların katıldığı ÜNİLİG Türkiye Üniversiteler Arası Karate Şampiyonası'nda, rakiplerini yenerek Türkiye 3'üncüsü oldu.Kızılarslan, madalyasını Manisa Celal Bayar Üniversitesi Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törenle aldı. Törene Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Yönal, Türkiye Üniversite Sporları Federasyon Temsilcisi Prof. Dr. Murat Kul, öğretim elemanları ve Türkiye genelinden 64 üniversitenin öğrenci sporcuları katıldı.Kızılarslan, kariyerinde Türkiye Karate Milli Takımı adına 2 kez Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. Kızılarslan, ayrıca 8 kez Türkiye karate şampiyonluğu, 4 kez katıldığı Bakan Karate Şampiyonası'nda 2 kez Balkan Şampiyonluğu ve okullar arası okul sporları şampiyonlukları dahil olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası şampiyonluk kazandı.