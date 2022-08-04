Dinamo Kiev, tek golle kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev, Sturm Graz ile karşı karşıya geldi.
Polonya'da oynanan maçı Ukrayna temsilcisi tek golle kazandı. Karşılaşmada Dinamo Kiev'e galibiyeti getiren tek golü 28. dakikada Oleksandr Karavaev attı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 9 Ağustos Salı günü oynanacak.
İşte 3. ön eleme turundaki ilk maçların sonuçları:
Bodo / Glimt 5-0 Zalgiris Vilnius
Karabağ 1-1 Ferencvaros
Maccabi Haifa 4-0 Apollon Limassol
Kızılyıldız 5-0 Pyunik
Polonya'da oynanan maçı Ukrayna temsilcisi tek golle kazandı. Karşılaşmada Dinamo Kiev'e galibiyeti getiren tek golü 28. dakikada Oleksandr Karavaev attı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 9 Ağustos Salı günü oynanacak.
İşte 3. ön eleme turundaki ilk maçların sonuçları:
Bodo / Glimt 5-0 Zalgiris Vilnius
Karabağ 1-1 Ferencvaros
Maccabi Haifa 4-0 Apollon Limassol
Kızılyıldız 5-0 Pyunik
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