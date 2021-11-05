Dimitri Payet, Galatasaray maçında yok!

Lazio karşısında sarı kart gören Marsilyalı Dimitri Payet, cezalı duruma düştüğü için 25 Kasım'da oynanacak Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com
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Dimitri Payet, Galatasaray maçında yok!
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05 Kasım 2021 08:59
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalırken, diğer maçta da Marsilya ile Lazio 2-2 berabere kaldı.

25 Kasım'da Galatasaray ile Marsilya İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Fransız ekibinde yıldız oyuncu Dimit Payet cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Lazio mücadelesine ceza sınırında çıkan ve uzatma anlarında sarı kart gören tecrübeli futbolcu son hafta oynayacakları Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla formasına kavuşacak.

 


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