Diego Leon, Manchester United'a yeşil ışık yaktı

Manchester United, Paraguay Profesyonel Ligi takımlarından Cerro Porteno forması giyen genç yetenek Diego Leon ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Diego Leon, Manchester United'a yeşil ışık yaktı
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12 Aralık 2024 18:13
Manchester United'ın, Cerro Porteno forması giyen savunmacı Diego Leon'un transferi için olumlu görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.

Paraguay ekibi, transferde 4 milyon dolar peşin ödeme ve ek maddelerle birlikte toplamda 8 milyon dolara kadar çıkabilecek bir anlaşma talep ediyor.

PERFORMANSI

Paraguaylı oyuncu bu sezon Cerro Porteno ile çıktığı 19 maçta 2 gol attı.


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