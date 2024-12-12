Diego Leon, Manchester United'a yeşil ışık yaktı

Manchester United'ın, Cerro Porteno forması giyen savunmacı Diego Leon'un transferi için olumlu görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.



Paraguay ekibi, transferde 4 milyon dolar peşin ödeme ve ek maddelerle birlikte toplamda 8 milyon dolara kadar çıkabilecek bir anlaşma talep ediyor.



PERFORMANSI



Paraguaylı oyuncu bu sezon Cerro Porteno ile çıktığı 19 maçta 2 gol attı.





