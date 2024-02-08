Derrick Köhn, Galatasaray için geldi!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Derrick Köhn transferi için Hannover 96 ile anlaşma sağladı. Köhn, İstanbul'a geldi.

Haber; DHA, Fotoğraf; Imago
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Derrick Köhn, Galatasaray için geldi!
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08 Şubat 2024 11:48
Son güncelleme 08 Şubat 2024 11:56
Galatasaray, sol bek transferi için geri sayıma geçti.

Sarı-kırmızılılar, bir süredir gündemde olan Derrick Köhn'ün transferi için Hannover 96 ile anlaşma sağladı.

GALATASARAY İÇİN GELDİ

25 yaşındaki futbolcu Galatasaray için İstanbul'a geldi.

İLK SÖZÜ 'MERHABA' OLDU

Havalimanı çıkışında basın mensuplarının açıklama beklediği Derrick Köhn, 'Merhaba' demekle yetindi.

GALATASARAY'A MALİYETİ!

Galatasaray Derrick Köhn için Hannover 96'ya 3 milyon 350 bin euro bonservis ödeyecek. Ayrıca sözleşmede 300 bin euro da bonus yer alacak.

25 yaşındaki futbolcu ile 3.5 sene + 1 sene opsiyonlu sözleşme konusunda el sıkışıldı. Alman futbolcu yıllık 450 bin euro kazanacak.


Derrick Köhn Hakkında Genel Bilgiler:

Doğum tarihi: 4 Şubat 1999 (25 yaşında)

Uyruk: Alman

Boy: 1.8 m (5 ft 11 in)

Mevcut kulüp: Hannover 96 (#18 / Defans)

Önceki kulüpler: Bayer Münih II, Willem II, Hamburg

Mevki: Defans (Sol Bek, Sol Açık)

Derrick Köhn Kariyeri:

* Derrick Köhn, futbol kariyerine Bramfeld altyapısında başladı. Daha sonra Hamburg'a geçti.

* 2017 yılında Bayer Münih II'ye transfer oldu ve burada 2 sezon boyunca oynadı.

* 2020 yılında Hollanda kulübü Willem II'ye transfer oldu.

* 2022 yılında Willem II ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Hannover 96'ya transfer oldu.

* Köhn, Almanya U-19 milli takımında forma giydi.

Derrick Köhn Oyun Tarzı:

* Köhn, hem sol bek hem sol açık olarak oynayabilen hızlı ve atletik bir oyuncu olarak biliniyor.

* Hızı, atletizmi, ikili mücadelelerdeki gücü ve çalım becerileriyle öne çıkıyor.

Derrick Köhn İstatistikler:

* 2022/23 sezonunda Hannover 96 formasıyla 33 lig maçında 5 gol ve 6 asist üretti.

* Kariyeri boyunca toplamda 264 maçta 15 gol ve 35 asist yaptı.

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