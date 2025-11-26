26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
20:45
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
20:45
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

Dereck Lively II ayak sakatlığı nedeniyle uzun süre yok

Dallas Mavericks pivotu Dereck Lively II'nin, NBA muhabiri Marc Stein'ın The Stein Line'daki haberine göre uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

calendar 26 Kasım 2025 11:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Dereck Lively II ayak sakatlığı nedeniyle uzun süre yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Dallas Mavericks pivotu Dereck Lively II'nin, NBA muhabiri Marc Stein'ın The Stein Line'daki haberine göre uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Lively, sezon öncesinde ayak ameliyatı geçirip kısa süre önce de diz problemi yaşadığı için bu sezon oynanan 19 maçın yalnızca yedisinde forma giyebildi. Mavs pivotu, ayak sakatlığı yönetimi kapsamında yaşadığı şişlik ve rahatsızlık nedeniyle Pazartesi günü Mavericks adına oynayamadı.

Lively bu sezon 16.5 dakika ortalama süre alarak 4.3 sayı, 5.3 ribaunt, 1.9 asist ve 1.6 blok üretiyor. Kariyerinin ilk iki yılında da sakatlık sıkıntıları yaşamış olan genç pivot, çaylak sezonunda 55, geçen sezon ise sadece 36 maçta görev alabilmişti.


Lively, yaz döneminde sağ ayağındaki kemik çıkıntılarının temizlenmesi için ameliyat olmuştu. Oyuncu yedi ile on gün arasında yeniden değerlendirmeye alınacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.