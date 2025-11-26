Dallas Mavericks pivotu Dereck Lively II'nin, NBA muhabiri Marc Stein'ın The Stein Line'daki haberine göre uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.Lively, sezon öncesinde ayak ameliyatı geçirip kısa süre önce de diz problemi yaşadığı için bu sezon oynanan 19 maçın yalnızca yedisinde forma giyebildi. Mavs pivotu, ayak sakatlığı yönetimi kapsamında yaşadığı şişlik ve rahatsızlık nedeniyle Pazartesi günü Mavericks adına oynayamadı.Lively bu sezon 16.5 dakika ortalama süre alarak 4.3 sayı, 5.3 ribaunt, 1.9 asist ve 1.6 blok üretiyor. Kariyerinin ilk iki yılında da sakatlık sıkıntıları yaşamış olan genç pivot, çaylak sezonunda 55, geçen sezon ise sadece 36 maçta görev alabilmişti.Lively, yaz döneminde sağ ayağındaki kemik çıkıntılarının temizlenmesi için ameliyat olmuştu. Oyuncu yedi ile on gün arasında yeniden değerlendirmeye alınacak.