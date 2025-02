Depremzede hentbolcu Barış Buğday, Hatay'da maruz kaldığı depremi anlattı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde Hatay'da bulunan hentbolcu Barış Buğday, "Allah milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın." dedi.



Hentbol Erkekler Süper Lig'de bu sezon DEPSAŞ Enerji As takımında oynayan depremzede Barış Buğday, 6 Şubat 2023'te Hatay'da maruz kaldığı depremde yaşadıklarını, AA muhabirine değerlendirdi.



O gece Türkiye'nin 11 ilinde "küçük bir kıyametin" yaşandığını belirten 22 yaşındaki hentbolcu, "Depremin olduğu zaman Hatay Büyükşehir Belediyespor'da oynuyordum. O gün akşam antrenmandan çıktıktan sonra eve gittik, her zamanki rutin işlerimi yaptıktan sonra gece uyurken maalesef birden depreme yakalandık. Ben normalde kulübün tesislerinde kalıyordum ama o gece kendi evime gitmiştim. O gece birden sanki 'kıyamet kopmuş' gibi bir şey oldu, maalesef biz de maruz kaldık." diye konuştu.



Deprem başladığında Hatay'da bulundukları binadan nasıl çıktıklarına ve kurtulma anlarına yönelik de Barış, "Merdiven tarafına birkaç moloz düşmüştü ama ağabeyimin ve benim yardımımla ailemizi de dışarı çıkarttık. Bizim kaldığımız bina tam olarak çökmedi ama ağır hasarlı olarak belirlendi, daha sonra yıkıldı. O gece teyzem de bize gelmişti. Annem, babam, ağabeyim, ben ve teyzem beş kişiydik. Sokağa çıktıktan sonra tabiri caizse sokak mahşer yeri gibiydi. Herkes bir yerlere koşuyordu. Ben de annemle babamı en güvenli yere götürmeye çalışıyordum." dedi.



"Cemal (Kütahya) ağabeyi çok seviyordum, çok iyi kalpli iyi bir insandı"



Depremde hayatını kaybeden A Milli Erkek Hentbol Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ile Süper Lig takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor'da beraber top koşturduklarının hatırlatılması üzerine Barış, şöyle konuştu:



"Öncelikle Allah gani gani rahmet eylesin. Cemal (Kütahya) ağabeyi çok seviyordum, çok iyi kalpli iyi bir insandı. Bana da çok iyiliği dokundu, takımdaki oyun açısından da manevi olarak da çok emeği geçti. Cemal abi ailesiyle birlikte başka bir sitede yaşıyordu. Deprem sonrası takım arkadaşlarıma ulaştığımda direkt 'Cemal abiye' ulaştınız mı, yaşadığı siteye gittiniz mi?' diye sordum. Arkadaşlardan ses seda çıkmadı. Daha sonra yaşadığı sitenin çöktüğünü öğrendik. Kendim de yaşadığı yere gittim ama maalesef oralar çok kötüydü. Hala üzüntüsünü derinden yaşıyoruz, Allah tekrar gani gani rahmet eylesin."



Bütün milletin depremden sonra büyük bir gayretle deprem bölgelerine yardıma koştuğunu belirten Barış, "Arama kurtarma çalışmaları için ve depremzedelerin ihtiyaçları için herkes seferber olmuştu. Mobil araçlar, yemekler, arama kurtarma çalışmaları, buradan herkese teşekkür etmek istiyorum. Allah milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın." ifadelerini kullandı.



"Hatay'ın tekrar Süper Lig'e dönmesini çok isterim"



Hatay Büyükşehir Belediyespor'un depremin etkisiyle ligden çekilmesine yönelik de Barış, "O sene Hatay Büyükşehir Belediyespor'da takım olarak çok iyiydik. Aile ortamı ve huzur vardı. Deprem olmadan önce ligin lideriydik. Hatay'ın tekrar Süper Lig'e dönmesini çok isterim. İnşallah da en iyi şekilde şehrin takımı olarak döner." şeklinde konuştu.



Depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığını belirten Barış, "Devam eden ligden dolayı fazla gidemiyorum ama babam halen orada. İnşallah en kısa sürede toparlanacağız." dedi.



Erkekler Süper Lig takımlarından DEPSAŞ Enerji As'de güzel bir sezon geçirdiğinin hatırlatılması üzerine Barış, şunları söyledi:



"Benim DEPSAŞ maceram Süper Lig'e çıktıktan sonra başladı. Şu an her şey güzel gidiyor, ligde üçüncü sıradayız. Bu hafta sonu Spor Toto ile çok önemli bir maçımız var. Maça iyi hazırlandık, Bosna Hersek'e hazırlık turnuvasına gittik, güzel geçti. Cumartesi günü çok önemli bir maçımız var, inşallah alacağız."



A milli takım hayali ve hedeflerine yönelik de değerlendirmede bulunan genç hentbolcu, "Benim de tabii ki mili takım hayalim var, herkes gibi milli takımda oynamayı ben de çok istiyorum. İnşallah bir gün Allah milli takım forması giymeyi nasip eder. Öncelikle Süper Lig'de şampiyonluk kupası kaldırmayı hedefliyorum. Sonrasında da ülkemi hem kulüp olarak hem milli takım olarak Avrupa'da temsil etmeyi çok istiyorum." diye konuştu.



Türkiye Hentbol Federasyonunun da her zaman tesisleriyle, çalışanlarıyla desteklediğini dile getiren Barış, "Antrenman sahası olsun, fitness olsun her şey için çok yardımcı oluyorlar, federasyona da buradan teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.