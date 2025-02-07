Dennis Schröder, Utah'tan Detroit'e takaslandı

Utah Jazz, Dennis Schröder'ı Detroit Pistons'a takaslayarak karşılığında KJ Martin, Josh Richardson ve bir ikinci tur draft hakkı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Dennis Schröder, Utah'tan Detroit'e takaslandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2025 00:51
Utah Jazz, Dennis Schröder'ı Detroit Pistons'a takaslayarak karşılığında KJ Martin, Josh Richardson ve bir ikinci tur draft hakkı aldı.

NBA muhabiri Chris Haynes'e göre, Schröder, Jimmy Butler takasının bir parçası olarak Pistons'a yönlendirildi.

Bu sezon Nets ve Warriors formaları giyen Schröder, 14.4 sayı ve 5.5 asist ortalamaları yakaladı.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery