Utah Jazz, Dennis Schröder'ı Detroit Pistons'a takaslayarak karşılığında KJ Martin, Josh Richardson ve bir ikinci tur draft hakkı aldı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
NBA muhabiri Chris Haynes'e göre, Schröder, Jimmy Butler takasının bir parçası olarak Pistons'a yönlendirildi.
Bu sezon Nets ve Warriors formaları giyen Schröder, 14.4 sayı ve 5.5 asist ortalamaları yakaladı.
NBA muhabiri Chris Haynes'e göre, Schröder, Jimmy Butler takasının bir parçası olarak Pistons'a yönlendirildi.
Bu sezon Nets ve Warriors formaları giyen Schröder, 14.4 sayı ve 5.5 asist ortalamaları yakaladı.