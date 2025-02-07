Utah Jazz, Dennis Schröder'ı Detroit Pistons'a takaslayarak karşılığında KJ Martin, Josh Richardson ve bir ikinci tur draft hakkı aldı.



NBA muhabiri Chris Haynes'e göre, Schröder, Jimmy Butler takasının bir parçası olarak Pistons'a yönlendirildi.



Bu sezon Nets ve Warriors formaları giyen Schröder, 14.4 sayı ve 5.5 asist ortalamaları yakaladı.



