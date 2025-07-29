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Denizli İdman Yurdu Mert'i renklerine bağladı

Denizli İdman Yurdu tecrübeli kaleci Mert Özyiğit'i kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 29 Temmuz 2025 15:15
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Denizli İdman Yurdu Mert'i renklerine bağladı
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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Denizli İdman Yurdu, tecrübeli kaleci Mert Özyiğit'i renklerine bağladı.

Yapılan resmi açıklamada, "Kalemiz emin ellerde, Kemal Mert Özyiğit Denizli İdman Yurdumuzda. Kulübümüz son olarak Efeler 09'da forma giyen 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Kemal Mert Özyiğit ile anlaşmaya varmıştır.

Kemal Mert Özyiğit'e hoş geldin diyor, kırmızı-siyah renklerimiz altında başarılar diliyoruz" denildi.

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