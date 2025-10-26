De Jong: 'Real Madrid oyuncularının öfkelerini anlıyorum'

İspanya La Liga'da oynanan El Clasico'yu Real Madrid evinde 2-1 kazandı. Karşılaşma sonrası Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal ile Real Madrid futbolcuları arasında bir kargaşa yaşandı.



Mücadeleden sonra konuşan Barcelona futbolcusu Frenkie De Jong, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte



"Maçtan sonra Real Madridli oyuncular, öfkeli bir şekilde Yamal'ın üstüne koştu. Kings League için yapılan basın toplantısında Lamine Yamal doğrudan 'çaldılar' demedi. İnsanlar ona bir şey sordu, o da cevap verdi. Real Madrid oyuncularını ve öfkelerini anlıyorum ama o kadar büyük bir mesele yok ortada."