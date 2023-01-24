Davis Kupası'na gidecek tenisçilerimiz belli oldu

Türkiye ile Slovenya'nın İstanbul'da karşılaşacağı Davis Kupası Dünya Grubu 1 müsabakasına katılacak milli tenisçiler belli oldu.



Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, A Milli Erkek Tenis Takımı'nın Slovenya ile karşılaşacağı organizasyon, 3-4 Şubat'ta ENKA Spor Kulübü'nde yapılacak.



Türkiye'yi organizasyonda, Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Sarp Ağabigün, Ergi Kırkın ve Yankı Erel temsil edecek.





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