Davis Kupası'na gidecek tenisçilerimiz belli oldu

Davis Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli tenisçiler belli oldu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Davis Kupası'na gidecek tenisçilerimiz belli oldu
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24 Ocak 2023 23:44
Türkiye ile Slovenya'nın İstanbul'da karşılaşacağı Davis Kupası Dünya Grubu 1 müsabakasına katılacak milli tenisçiler belli oldu.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, A Milli Erkek Tenis Takımı'nın Slovenya ile karşılaşacağı organizasyon, 3-4 Şubat'ta ENKA Spor Kulübü'nde yapılacak.

Türkiye'yi organizasyonda, Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Sarp Ağabigün, Ergi Kırkın ve Yankı Erel temsil edecek.

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