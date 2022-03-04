Davis Kupası'na beraberlikle başladık!

Türkiye Davis Kupası ilk gününde Özbekistan ile 1-1 berabere kaldı.
Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ile Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un da izlediği serinin ilk maçında Özbek sporcu Sanjar Fayziev ile karşılaşan Cem İlkel, 2 saat 38 dakika süren maçı 6-3, 6-7, 6-4 kaybetti.
İlk günün ikinci eşleşmesinde Altuğ Çelikbilek ve Sergey Fomin karşı karşıya geldi. Maçta Çelikbilek, Özbek sporcu Fomin karşısında 1 saat 16 dakika süren maçta 6-3, 6-4 yenmeyi başardı.
5 Mart'ta ikinci gün müsabakalarında çiftlerde Yankı Erel-Ergi Kırkın ile Sanjar Fayziev-Sergey Fomin ikilisi, teklerde Altuğ Çelikbilek ile Sanjar Fayziev, Cem İlkel ile Sergey Fomin karşılaşacak.
Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ile Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un da izlediği serinin ilk maçında Özbek sporcu Sanjar Fayziev ile karşılaşan Cem İlkel, 2 saat 38 dakika süren maçı 6-3, 6-7, 6-4 kaybetti.
İlk günün ikinci eşleşmesinde Altuğ Çelikbilek ve Sergey Fomin karşı karşıya geldi. Maçta Çelikbilek, Özbek sporcu Fomin karşısında 1 saat 16 dakika süren maçta 6-3, 6-4 yenmeyi başardı.
5 Mart'ta ikinci gün müsabakalarında çiftlerde Yankı Erel-Ergi Kırkın ile Sanjar Fayziev-Sergey Fomin ikilisi, teklerde Altuğ Çelikbilek ile Sanjar Fayziev, Cem İlkel ile Sergey Fomin karşılaşacak.