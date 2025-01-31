Davis Cup'taki Türkiye-Meksika maçları öncesi heyecan üst seviyede

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İpek Soylu, Davis Cup'ta Dünya Grubu 1 play-off müsabakalarında Meksika ile oynanacak maçlardan "umutlu" olduğunu söyledi.A Milli Erkek Tenis Takımı, TED Spor Kulübü ev sahipliğinde 1-2 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Davis Cup'ta, Dünya Grubu 1 play-off karşılaşmalarında Meksika ile karşı karşıya gelecek.İpek Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meksika karşısında ev sahibi avantajını kullanmak istediklerini dile getirdi.Önemli ve özel bir haftada olduklarının altını çizen Soylu, "Bu hafta A Milli Takım ile beraberiz. Her genç sporcunun hayali olan bir takımlayız. Yeni antrenörlerimiz var. Kendilerine güvenimiz tam. Sporcularımız çok başarılı, çok profesyoneller. Bu hafta da çok güzel bir enerji yakalamışlar, bunu da gözlemlediğim için çok mutluyum. Meksika'ya karşı oynayacağız. Ev sahibi avantajımızı kullanmak istiyoruz. Son maçlarda hep yurt dışındaydık. Deplasmana giden bizdik. Taraftarlarımızı da TED Spor Kulübü'ne bekliyoruz." diye konuştu.Milli takım kadrosundan bahseden İpek Soylu, "Ergi Kırkın, Türkiye bir numarası, Yankı Erel, Türkiye iki numarası, Cem İlkel çok tecrübeli bir sporcumuz o da Türkiye üç numarası olarak yer alıyor. Mert Naci Türker gruba eklendi. Atakan Karahan, 18 yaş grubunda en yüksek sıralamadaki erkek sporcumuz. Kendisi ABD'de kolejde okuyor. Oradan oynamak için geldi. Alt yaşta ve üst yaş klasmanında çok kıymetli sporcularımız var. Meksika'ya karşı şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Deplasmanda oynamak çok etkileyen bir nokta. O yüzden şansımız yüksek. Umarım sağlıklı güzel bir kamp süreci geçirip pazar günü galibiyetle sonuçlandırırız." ifadelerini kullandı.Sponsorlukların önemine değinen Soylu, şöyle devam etti:"Biz yeni federasyon olarak sürdürülebilir projelere ve markalara çok sıcak bakıyoruz. Sponsorlarımızla iş birliklerimizden çok mutluyuz. Saha içi giyim çok kıymetli. Performans gösteriyorsunuz ve ne giydiğiniz, nasıl rahat ettiğiniz çok çok kıymetli. Saha dışında da şıklıklarını gördüğümde de gerçekten onlara yakıştığını düşünüyorum. Alt ve üst yaş grupları olsun. Onları nasıl en iyi, en güzel hissettiririz bunun cevabını arıyoruz."Meksika ile oynanacak karşılaşmalara sporseverleri davet eden Soylu, "Sporcuların Türkiye'nin en iyi erkek sporcularını görmeleri, izlemeleri ve rekabet ortamını tatmaları onların motivasyonuna artı değer katacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.