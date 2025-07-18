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David Hancko, Al Nassr'da!

Al Nassr, David Hancko transferi için Feyenoord ile anlaşma sağladı.

calendar 18 Temmuz 2025 14:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
David Hancko, Al Nassr'da!
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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, transferde atağa kalktı. Cristiano Ronaldo'yu kadrosunda bulunduran Suudi takımı, stoper hattını güçlendirmek için Feyenoord'tan David Hancko'yu renklerine bağladı.

35 + 5 MİLYON EURO

Al Nassr, David Hancko transferi için Hollanda ekibi Feyenoord'a 35+5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ödeyecek.

27 yaşındaki Hancko, 2022-2023 sezonunda Sparta Prag'tan Feyenoord'a 8.3 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

SEZON PERFORMANSI

Slovakyalı stoper, geçtiğimiz sezonda Feyenoord formasıyla 47 maça çıkarken 4 gol 4 asistlik bir skor katkısı da verdi.


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