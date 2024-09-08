Danimarka, evinde yine kazandı!

Yussuf Yurary Poulsen'den harika bir röveşata golü! 🔥pic.twitter.com/RrKQoe0qoV



— Sporxtv (@sporxtv) September 8, 2024

Danimarka, UEFA Uluslar Ligi Lig A 4. Grup maçında Sırbistan ile karşılaştı. Parken'de oynanan maçı Danimarka 2-0 kazandı.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Gronbaek ve 61. dakikada Yussuf Yurary Poulsen kaydetti.Poulsen'in röveşata ile attığı harika gol sosyal medyada gündem oldu.Galatasaray forması giyen Victor Nelsson karşılaşmada süre alamadı.Danimarka bu sonuçla kendi grubunda 2'de 2 yaparak zirveye yerleşti. Danimarka bir sonraki maçı 12 Ekim'de İspanya ile oynayacak. Sırbistan aynı tarihte İsviçre ile karşılaşacak.