Danimarka, evinde yine kazandı!

Danimarka, UEFA Uluslar Ligi Lig A 4. Grup maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti.

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Danimarka, evinde yine kazandı!
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08 Eylül 2024 21:12
Son güncelleme 08 Eylül 2024 21:14
Danimarka, UEFA Uluslar Ligi Lig A 4. Grup maçında Sırbistan ile karşılaştı. Parken'de oynanan maçı Danimarka 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Gronbaek ve 61. dakikada Yussuf Yurary Poulsen kaydetti.

Poulsen'in röveşata ile attığı harika gol sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray forması giyen Victor Nelsson karşılaşmada süre alamadı.

Danimarka bu sonuçla kendi grubunda 2'de 2 yaparak zirveye yerleşti. Danimarka bir sonraki maçı 12 Ekim'de İspanya ile oynayacak. Sırbistan aynı tarihte İsviçre ile karşılaşacak.

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