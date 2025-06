başantrenör Daniele Santarelli

2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasındaki üçüncü maçında Güney Kore'yi 3-0 yenerek 7'de 7 yapan A Milli Voleybol Takımı'nda, her maçta gelişim gösterdiklerini söyledi.Daniele Santarelli ile milli oyunculardan Saliha Şahin, Ebrar Karakurt ve Deniz Uyanık, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Takımın kendisini geliştirmesi için Güney Kore müsabakasının iyi bir fırsat olduğunu belirten Santarelli, "Bireysel ve takım olarak güzel bir gelişim gösteriyoruz. Takım ne istediğini biliyor. Bireysel olarak da oyuncular neler yapabileceklerini bugün bana gösterdiler. Oyuncuları değiştirmeye devam ediyorum. Bugün farklı bir altıyla başladım. Yarın ne yaparım bilmiyorum. Bu benim için takımın mantalitesinin sırrı. Her oyuncu hazır olmalı ve bana ne yapabileceğini göstermeli. Bazı günler oyuncuların en iyi günlerinde olmadığını kabul edebilirim. Bugün iyiydik, bir sürü genç oyuncumuz vardı. Bu bizim için çok önemli." açıklamasında bulundu.Yarın Brezilya ile karşılaşacaklarını hatırlatan İtalyan çalıştırıcı, Brezilya'ya saygı duyduklarını vurgulayarak, "Bugünkü performansımızı yarın da göstermeye çalışacağız. Brezilya'nın dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu biliyoruz. Çok önemli oyuncuları var. Olimpiyatlardan sonra bazı oyuncularını değiştirdiler ve oynamaya hazırlar. Fakat Türkiye'deyiz. Kazanmak ve hafta sonunu güzel bitirmek istiyoruz." dedi.Oyunculardan Saliha Şahin, yarın oynanacak Brezilya maçını kazanıp ikinci etabı da namağlup tamamlamak istediklerini söyledi.Bugün iyi oynadıklarını dile getiren Saliha, "Kore'ye karşı oynamamız gerektiği gibi oynadık. Oyuna giren ya da sahada olanlar inanılmaz işler yaptı. 7'de 7 ile devam ediyoruz, güzel işler çıkarıyoruz. Umarım Brezilya maçında da kazanıp ikinci ayağı bitireceğiz. Yüzde yüzümüzü vermeye çalışacağız. Sonuç ne olursa olsun her şeyini yapıp o sahadan çıkmış bir milli takım olacak ve kazanmaya çalışacağız. Gençler de inanılmaz işler yapıyorlar. Berka, Deniz, Yaprak hepsi çok iyi adapte oldu takıma ve gerçekten çok istekliler. Sezonda olduğu gibi burada da iyi devam ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.Şampiyonluk için çok çalıştıklarını ifade eden milli smaçör, "Tabii ki şampiyon olmak istiyoruz. Söz vermiyoruz ama yapacağımıza inanıyoruz. İçeride inanılmaz bir atmosfer var. Çocuklar da bizi çok destekliyor. İnanılmaz hisler yaşatıyorlar bize. Umarım bir gün onlar da bizim olduğumuz yerde oynar ve bu hissi tadar." diye konuştu.Kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen Ebrar Karakurt, şöyle konuştu:"Bugün Kore karşısında çok önemli ve rahat bir galibiyet aldık. Gün geçtikçe ivmemiz artıyor. Performansımız yükseliyor. Bu da takım olarak en başından beri hedeflediğimiz bir şeydi. Umarım yarın da yükselen performansımızı devam ettirebiliriz ve Brezilya'ya karşı da rahat bir galibiyet alırız. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum; çok iyi iş yaptılar. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Mükemmel oynadık. Çok mutluyuz. Aramıza yeni katılan kızların da enerjisi gerçekten çok güzel. Sanki yıllardır takımımızda gibiler. Saha içinde, saha dışında her zaman bize enerjilerini veriyorlar. Çok yetenekliler, çok da iyi oynuyorlar. Hepsi ile gurur duyuyorum. Umarım uzun yıllar milli takım forması giyerler ve hedefledikleri yerde olurlar."Brezilya maçının İstanbul ayağındaki en önemli maç olduğunu vurgulayan milli voleybolcu, "Gerçekten iddialı bir kadroları var. İyi de oynuyorlar. Biz de iyi oynuyoruz. Başa baş bir maç olacaktır. Seyircinin desteği ile daha önde olan tarafın bizim olacağımızı da düşünüyorum. Umarım bütün takım yarın çok iyi iş yapar; herkes performansının üstünü sergiler ve kazanırız. Brezilya maçları her zaman keyifli ve çekişmeli oluyor. 8'de 8 yaparsak zaten finallere kalmayı da garantiliyoruz. Evimizde yarın 8'de 8 için sahaya çıkacağız. Maçı alıp finallere kalmayı garantileyeceğiz. Takımıma inanıyor ve güveniyorum." ifadelerini kullandı.Heyecanını bastırmak için çok çalıştığını söyleyen Deniz Uyanık, "Takımın içinde çok güzel bir destek var. Ben de yavaş yavaş alışıyorum. Çok mutluyum çünkü mental olarak da hazırlanmış hissediyorum kendimi. Yavaş yavaş adapte olduğumu hissediyorum. Kaptan olarak Simge abla bana çok destek oluyor. Aslı abla da Çin etabında bloklar ve ataklar konusunda çok yardımcı oldu. Herkes bana çok destek oldu, hepsine teşekkür ediyorum." dedi.Her gün daha iyi voleybol oynadıklarını anlatan milli orta oyuncu, "Brezilya dişli bir rakip. Biraz daha hırslı ve biraz daha tuttuğunu koparacak şekilde oynamamız gerekiyor çünkü mental olarak beraber oynuyorlar ve çok yüksekler. Umarım bizim güzel bir maç olur. Eğer oynarsam güzel bloklar yapmak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.